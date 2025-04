Senador de EEUU viaja a El Salvador para exigir la libertad de inmigrante deportado erróneamente a cárcel de Bukele

Este miércoles, el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, llegó a El Salvador con el objetivo de presionar por la liberación de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado erróneamente por la administración Donald Trump. Abrego García, quien reside en el estado que Van Hollen representa, sigue encarcelado en su país natal, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó su regreso.

En su llegada a San Salvador, Van Hollen compartió un video en sus redes sociales expresando su esperanza de poder visitar a Abrego García en la prisión de máxima seguridad donde se encuentra detenido. Aseguró que no descansará hasta lograr su liberación y se comprometió a seguir luchando por su regreso a Estados Unidos.

¿Deportaciones en EEUU: intentan liberar Kilmar Abrego García de la cárcel de El Salvador?

El senador informó que había sostenido reuniones con autoridades salvadoreñas, incluido el vicepresidente Félix Ulloa, pero no logró el permiso para ver al detenido. Van Hollen insistió que el gobierno de El Salvador debía demostrar que Abrego García tenía vínculos con la pandilla MS-13, algo que las autoridades afirmaron no tener evidencia. Además, otros representantes como Maxwell Alejandro Frost y Robert García también están tomando medidas, escribiendo a su colega James Comer para solicitar una delegación oficial del Congreso que visite El Salvador y verifique las condiciones de Abrego García.

La visita de Van Hollen a El Salvador se suma a la creciente presión internacional para asegurar la liberación de Abrego García. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazó la solicitud de liberarlo, incluso calificando a Abrego García de "terrorista". El senador estadounidense reiteró que este caso es un asunto de "debido proceso" y "estado de derecho", alertando que el debilitamiento de estas garantías pone en peligro los valores democráticos fundamentales.

¿Por qué Kilmar Abrego García fue deportado a El Salvador?

El caso de Abrego García comenzó cuando, a mediados de marzo, fue deportado a El Salvador por error. El Gobierno de Donald Trump admitió que fue una “fallo administrativo”, ya que Abrego García tenía una orden judicial de 2019 que le prohibía la deportación debido a los riesgos de persecución en su país de origen. Sin embargo, a pesar de esta orden, Abrego García fue enviado, junto con otros inmigrantes, a la prisión Cecot, conocida por sus condiciones extremas y violaciones de derechos humanos.

En su intento por justificar la deportación, la administración Trump alegó que Abrego García era miembro de la MS-13, pero se ha demostrado que la mayoría de los deportados carecían de antecedentes penales. En respuesta a esta situación, el 10 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que Abrego García fuera devuelto al país. No obstante, el gobierno aún no ha cumplido con esta orden, lo que ha generado preocupación entre las autoridades judiciales, quienes exigen respuestas.