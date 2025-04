Juez confirma que Trump no intentó repatriar a Kilmar Abrego García, deportado ilegalmente a El Salvador

Una jueza federal de distrito, Paula Xinis, ordenó el martes que el gobierno de Donald Trump explique las acciones tomadas en el caso de Kilmar Abrego García, un hombre deportado ilegalmente a El Salvador. Xinis destacó que no había pruebas de que la administración intentara recuperar a Abrego García, pero optó por no acusar al gobierno de desacato por el momento. Durante una audiencia celebrada en Greenbelt, Maryland, la jueza señaló que la falta de información sobre el regreso del deportado es una situación preocupante. Además, advirtió al gobierno que no toleraría "maniobras engañosas ni exhibicionismo".

Según Paula Xinis, hasta la fecha el gobierno no ha proporcionado información valiosa sobre los esfuerzos realizados para repatriar a Kilmar Abrego García. "Lo que consta en autos es que no se ha hecho nada. Nada", manifestó la jueza durante la audiencia. Además, Xinis indicó que exigirá al gobierno que presente documentos y que los funcionarios se presenten a declarar antes del 23 de abril para aclarar las acciones emprendidas en el caso.

PUEDES VER: Presidente de la Corte Suprema frena regreso a EEUU de inmigrante que fue deportado por error a cárcel de El Salvador

El caso de Kilmar Abrego García y su deportación a El Salvador

La deportación de Kilmar Abrego García ha sido uno de los casos que ha despertado preocupación entre los defensores de los derechos humanos y los analistas legales. El hombre, quien fue deportado a El Salvador bajo la administración de Donald Trump, ha estado en el centro de un proceso judicial debido a las dudas sobre la falta de esfuerzo para su repatriación. Abrego García fue deportado a su país natal, pero su caso ha generado un debate sobre las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Trump y cómo estas han afectado a personas que, como él, se encuentran en situaciones complicadas debido a su estatus migratorio.

Durante la audiencia, Paula Xinis destacó que el gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que se hayan tomado medidas para resolver la situación de Abrego García. A pesar de la falta de información, la jueza evitó declarar que existiera un desacato por parte de la administración, aunque dejó claro que la falta de documentos y acciones es un problema serio. La administración Trump ha enfrentado críticas por la falta de transparencia en varios casos similares, lo que ha incrementado la presión sobre el gobierno para explicar sus decisiones.

PUEDES VER: Juez ordena a Administración de Trump el retorno de inmigrante de Maryland que fue deportado por error a cárcel de El Salvador

Próximos pasos en el caso de Abrego García

Paula Xinis ha dado un plazo hasta el 23 de abril para que el gobierno de Donald Trump presente documentos y se prepare para que los funcionarios testifiquen sobre las acciones emprendidas para resolver el caso de Kilmar Abrego García. Si bien la jueza no ha tomado medidas de desacato por el momento, dejó en claro que espera respuestas claras y rápidas del gobierno. La falta de información es una preocupación creciente, especialmente considerando que este es solo uno de los muchos casos que surgen a raíz de las políticas migratorias de la administración Trump.

El gobierno tendrá que proporcionar detalles sobre las gestiones realizadas para cumplir con los procedimientos legales y posibles acuerdos que involucren a El Salvador y Estados Unidos en la repatriación de personas como Abrego García. A medida que se acerque la fecha límite, es probable que se intensifiquen las discusiones y las acciones relacionadas con el caso, lo que podría tener implicaciones más amplias para las políticas migratorias estadounidenses.

El caso de Kilmar Abrego García pone en evidencia las complicaciones legales y políticas que surgen a raíz de las deportaciones masivas realizadas bajo el gobierno de Donald Trump. Aunque la administración sigue enfrentando acusaciones de falta de transparencia, Paula Xinis continúa insistiendo en la necesidad de que el gobierno cumpla con sus obligaciones legales y proporcione la información requerida para resolver este caso.