Zar de la frontera asegura que Kilmar Ábrego "será detenido y deportado nuevamente" si regresa a Estados Unidos

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó este martes que, si Kilmar Ábrego García, el hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador, regresa a Estados Unidos, será “detenido y deportado nuevamente”. Homan explicó que, aunque el máximo tribunal ordenó facilitar su regreso, El Salvador tiene plena autoridad sobre la situación, dado que se le considera una "amenaza terrorista". La acusación de su pertenencia a la pandilla MS-13 es el principal argumento para esta postura, aunque aún persisten dudas legales sobre su vinculación.

El caso de Ábrego García ha generado gran atención en los últimos meses, luego que el salvadoreño fuera deportado por error a El Salvador en marzo de este año. Este caso también pone de manifiesto las políticas migratorias estrictas de la administración de Donald Trump.

Estados Unidos acusa a Kilmar Ábrego García de pertenecer a la pandilla MS-13

El gobierno estadounidense ha señalado a Ábrego García como miembro de la pandilla MS-13, acusación respaldada por informes del servicio de inteligencia tanto de Estados Unidos como de El Salvador. Según Tom Homan, esto justifica su detención y deportación si regresa a suelo estadounidense. La MS-13 ha sido designada como una organización terrorista extranjera, lo que le da mayor peso a las acusaciones.

Sin embargo, los abogados de Ábrego García negaron estos vínculos, cuestionando así la validez de la información. A pesar de ello, las autoridades estadounidenses se mantienen firmes en su postura, asegurando que la amenaza que representa Ábrego García justifica su deportación inmediata.

Postura de El Salvador sobre el caso de Kilmar Ábrego García

El gobierno de El Salvador también ha jugado un papel importante en este proceso. El presidente Nayik Bukele dejó en claro que, aunque tiene la autoridad para liberar a Ábrego García, no está dispuesto a hacerlo. En una reunión en la Casa Blanca, el mandatario reiteró su postura, y los funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, no hicieron ningún esfuerzo por pedir su cooperación. Según los informes, este comentario surgió durante las audiencias de la Corte de Estados Unidos, en las que la jueza Paula Xinis aseguró que no consideraba los comentarios de Bukele como evidencia en el caso. La letrada es la encargada del caso de Ábrego en un tribunal federal de Estados Unidos.

Xinis expresó también su frustración con la falta de progreso en la resolución del caso. “Necesito evidencia al respecto porque hasta la fecha lo que muestra el expediente es que no se ha hecho nada”, afirmó la jueza, destacando que el gobierno estadounidense no ha cumplido con las directivas para asegurar el regreso de Ábrego García.