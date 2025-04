El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró que no facilitará el regreso a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente desde EE.UU. y actualmente detenido en la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador. Bukele argumenta que no tiene la facultad para devolverlo y lo ha calificado de "terrorista", rechazando las propuestas para su liberación.​

Ábrego García, residente legal en Maryland desde 2011, fue deportado en marzo de 2025 debido a un "error administrativo", a pesar de contar con una orden judicial que prohibía su expulsión. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno estadounidense que facilite su regreso, pero tanto la administración de Donald Trump como Bukele rechazaron esta medida.

"No tengo la autoridad para devolverlo a Estados Unidos"

Durante su reciente visita a la Casa Blanca, Bukele se pronunció sobre el caso de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos. Consultado sobre si permitiría su retorno, el presidente respondió tajantemente: “¿Cómo puedo devolverlo a EE.UU.? ¿Introducirlo de contrabando? Claro que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda. No tengo la facultad de devolverlo al país. No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país”. La declaración fue realizada en una conferencia conjunta con Donald Trump.

El contexto de esta afirmación se da tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ordenó facilitar el regreso de Ábrego García, residente legal en Maryland desde 2011, quien fue deportado pese a tener una orden judicial que lo protegía. A pesar del fallo, tanto la administración Trump como Bukele descartaron colaborar en su repatriación.

De un "error administrativo" a "terrorista"

Aunque una corte de inmigración prohibió en 2019 la deportación de Kilmar Ábrego García a El Salvador, el gobierno estadounidense reconoció que su expulsión en marzo de 2025 fue un “error administrativo”. Sin embargo, ahora se deslinda de su retorno, alegando que, al estar detenido en una prisión salvadoreña, su regreso ya no depende de Washington.

En paralelo, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional sostienen que Ábrego perdió su protección migratoria tras la reciente designación de la MS-13 como grupo terrorista, a pesar de no haber presentado pruebas que lo vinculen con esa organización.

La defensa legal de Ábrego denunció que el gobierno basa sus acusaciones en conjeturas y no ha demostrado ningún nexo del salvadoreño con pandillas. Pese a ello, Trump insistió este lunes en que se trata de “un miembro de la MS-13 y un terrorista extranjero”, sin mencionar su nombre directamente.

¿Quién es Kilmar Ábrego García?

Kilmar Ábrego García fue parte de un grupo de más de 250 personas deportadas a El Salvador el 15 de marzo, en una operación impulsada por el gobierno de Donald Trump bajo la acusación general de vínculos con el Tren de Aragua, una organización que Washington catalogó como “terrorista”. Aunque la mayoría de los expulsados fueron señalados como integrantes de esta pandilla, en varios casos, incluida la deportación de Ábrego, no se presentaron pruebas concretas que sustentaran tales acusaciones.

El caso expone una nueva controversia en torno a la política migratoria de Trump, que ha sido criticada por las deportaciones masivas realizadas en coordinación con el gobierno de Bukele. Según La Nación, El Salvador recibe alrededor de 6 millones de dólares para encarcelar a los migrantes considerados peligrosos, sin necesidad de un debido proceso.