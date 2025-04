Duro golpe de Trump: inmigrantes en EEUU tendrán que cumplir nueva regla a partir de esta fecha si no quieren ser deportados

La administración de Donald Trump ha reactivado una política federal que impone nuevas obligaciones legales a los inmigrantes en Estados Unidos. Según USA Today, esta nueva disposición ha encendido alarmas entre defensores de derechos civiles, quienes sostienen que la medida podría tener efectos adversos en millones de personas en el país.

Las organizaciones demandantes alegan que la orden firmada el 20 de enero de 2025 vulnera leyes fundamentales al exigir un registro obligatorio a toda persona que no posea ciudadanía estadounidense. De no hacerlo, los inmigrantes correrán el riesgo de ser deportados de EE.UU. por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A partir del 11 de abril próximo, millones de inmigrantes en Estados Unidos estarán obligados a registrarse con el Gobierno federal. La medida, contenida en la Orden Ejecutiva 14159, fue emitida por el presidente Donald Trump en su primer día de mandato y establece un nuevo enfoque legal para el control migratorio. De acuerdo con USA Today, la disposición busca reforzar el cumplimiento de la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La orden, titulada Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar que los residentes no ciudadanos se registren ante las autoridades correspondientes. La normativa instruye que el incumplimiento de este requisito se trate como una prioridad en materia de control legal, tanto civil como penal. El texto también advierte que se tomarán acciones contra quienes ignoren este mandato, abriendo la puerta a posibles deportaciones o sanciones.

¿Inmigrantes registrados tendrán beneficios migratorios en Estados Unidos?

El nuevo proceso de registro migratorio en Estados Unidos no implica que los inmigrantes adquieran automáticamente un estatus legal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha precisado que el registro es un requisito administrativo y no otorga beneficios migratorios. Así lo detalló el organismo al lanzar el formulario G-325R, un documento digital que permite a los extranjeros cumplir con la obligación legal de registrarse.

“El registro no es un estatus de inmigración y la documentación de registro no crea un estatus de inmigración, no establece autorización de empleo ni proporciona otro derecho o beneficio bajo INA ni ninguna otra ley estadounidense”, explicó el USCIS en un comunicado. La medida aplica a todos los extranjeros de 14 años o más que no fueron registrados previamente al ingresar al país y que permanezcan en territorio estadounidense durante al menos 30 días.