Vicepresidente de Estados Unidos llega a Groenlandia mientras Trump asegura que la necesita para la "paz mundial"

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, llegó este viernes a la base militar estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, al frente de una delegación que evitó cualquier contacto con la población local. La visita estará centrada exclusivamente en temas de seguridad, según informó la Casa Blanca.

Mientras el vicepresidente recorría las instalaciones militares en el noroeste del Ártico, Trump declaraba desde Washington que controlar Groenlandia es indispensable para la seguridad global. “No hablamos de paz para Estados Unidos, hablamos de paz mundial”, aseguró el mandatario, al justificar su insistencia en tomar el control de la isla más grande del planeta.

Delegación de Estados Unidos llega a Groenlandia

La comitiva liderada por J. D. Vance aterrizó este viernes en la base estadounidense de Pituffik, situada en el noroeste de Groenlandia. Acompañado por su esposa, Usha Vance; el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz; y el secretario de Energía, Chris Wright, el vicepresidente dedicó su breve estancia a reuniones con personal militar y a la evaluación de la infraestructura defensiva en la región. La visita, que inicialmente iba a incluir actividades culturales y encuentros con la comunidad local, se redujo a menos de 24 horas y excluyó cualquier interacción con los groenlandeses.

Vance afirmó que su viaje tenía como objetivo verificar personalmente el estado de la seguridad en el Ártico y destacó la relevancia estratégica de Groenlandia en un mundo cada vez más multipolar. “Dinamarca no ha hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de esta isla. No ha invertido lo suficiente en la población ni en la infraestructura de defensa”, señaló ante las tropas estadounidenses. Estas declaraciones profundizaron el malestar diplomático con las autoridades danesas, que no fueron notificadas oficialmente del recorrido de la delegación.

Trump insiste en que necesita Groenlandia

Desde el Despacho Oval, Trump ha insistido que Groenlandia es indispensable para la seguridad internacional. Afirmó que Estados Unidos no puede depender de terceros, como Dinamarca o la Unión Europea, para garantizar el control del Ártico. “No se trata de una cuestión de conveniencia, sino de necesidad. Groenlandia debe ser nuestra”, declaró con firmeza ante la prensa.

El mandatario añadió que la isla, la mayor del mundo, ha adquirido una importancia geoestratégica sin precedentes debido a la apertura de nuevas rutas marítimas generadas por el deshielo. Estas vías conectan directamente con Rusia y China, dos actores que han incrementado su presencia naval en la zona. Para Trump, el dominio sobre Groenlandia no solo reforzaría la postura defensiva de Estados Unidos, sino que permitiría proyectar poder en una región clave para el futuro equilibrio global. “No hablamos de paz solo para nuestro país. Hablamos de la paz mundial”, sostuvo.

Tensión en Groenlandia por la visita

La visita de Vance fue recibida con escepticismo y rechazo tanto por la población local como por el gobierno danés. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, criticó lo que calificó como una “presión inaceptable” por parte de Washington. Recalcó que ni Copenhague ni el gobierno autónomo de Groenlandia habían invitado formalmente a la delegación estadounidense. Las encuestas en la isla reflejan una oposición casi unánime a cualquier intento de anexión por parte de Estados Unidos.

Por su parte, la ciudadanía estadounidense también se muestra reacia a la idea. Un sondeo publicado por Fox News reveló que el 70% de los votantes en Estados Unidos rechaza el proyecto de adquirir Groenlandia. A pesar de esto, la Administración Trump continúa fortaleciendo su presencia militar en la región y promoviendo el discurso de que el control del territorio es esencial para garantizar la estabilidad global.

El cambio en el itinerario original, que había incluido la participación de Usha Vance en una carrera tradicional de trineos con perros y otras actividades culturales, confirmó el carácter estrictamente militar de la visita. En un video publicado en X, el vicepresidente explicó que su prioridad era “visitar a nuestros guardianes de la Fuerza Espacial” y recibir información directa sobre la situación en el Ártico. La omisión de cualquier mención a la cultura local en los comunicados más recientes refleja un cambio claro en el enfoque de la Casa Blanca: Groenlandia ya no se contempla como un socio, sino como un activo estratégico vital.

En medio del rechazo internacional y las fricciones diplomáticas, la insistencia de Trump en anexionar Groenlandia abre un debate profundo sobre el papel de Estados Unidos en el Ártico y las implicaciones que su expansión podría tener para el orden mundial. Mientras tanto, el futuro de la isla sigue siendo un punto de fricción entre Washington, Copenhague y el pueblo groenlandés.