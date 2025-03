JD Vance, vicepresidente de EE. UU., advirtió que Europa corre el riesgo de "suicidio civilizatorio": "No controlan sus fronteras"

En los últimos meses, la situación migratoria en Europa ha captado la atención de líderes internacionales, y uno de los más vocales en sus críticas ha sido JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Vance ha expresado su preocupación por lo que considera una inacción en la gestión de las fronteras del continente europeo, lo que podría llevar a lo que él denomina un "suicidio civilizatorio". Según Vance, Europa se encuentra ante “una amenaza existencial debido a su incapacidad para frenar la inmigración descontrolada”.

La advertencia de JD Vance llega en un momento crítico, en el que Europa atraviesa una crisis migratoria sin precedentes, exacerbada por las tensiones geopolíticas en regiones cercanas. Vance no es el único que señala estos peligros; sin embargo, su posición como vicepresidente de EE. UU. añade peso a sus declaraciones. A lo largo de su mandato, el hombre cercano a Donald Trump mantuvo una postura firme respecto a la inmigración y ha sugerido que, si Europa no toma medidas rápidas y efectivas, su futuro podría estar en juego.

JD Vance: “Países europeos limitan la libertad de expresión de sus ciudadanos”

Vance ha argumentado que la falta de control en las fronteras europeas está creando una situación insostenible. "Creo que Europa, y francamente hubiera dicho esto de EE. UU. hace un año, pero Europa corre el riesgo de entrar en un suicidio civilizatorio. Muchos países son incapaces o no están dispuestos a controlar sus fronteras" y empiezan a "limitar la libertad de expresión de sus propios ciudadanos, incluso cuando esos ciudadanos protestan contra cosas como la invasión de las fronteras", expresó el vicepresidente norteamericano.

El discurso de Vance generó incomodidad en Alemania y entre líderes europeos al señalar que la mayor amenaza para Europa proviene de su propio continente. Foto: AP News.

En sus intervenciones públicas, Vance destacó que la llegada constante de migrantes sin los debidos controles podría acelerar el colapso de la identidad europea. "Si Europa no actúa, su propia cultura se verá amenazada", señaló en una reciente declaración. Además, advirtió que la incapacidad de los gobiernos europeos para implementar políticas migratorias más estrictas provocará un creciente rechazo de la población local, lo que podría llevar a un aumento de la polarización política en varios países.

Vance vs instituciones democráticas de la UE

El vicepresidente de Estados Unidos afirmó que desea que "Europa prospere" y que "sea un aliado clave". Añadió que esto implica que Europa respete a su propio pueblo y soberanía, destacando que "EE. UU. no puede hacer ese trabajo por ellos".

Antes, Vance había criticado las instituciones democráticas de la Unión Europea, advirtiendo que sus principales riesgos provienen de factores internos. "La amenaza que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con EE.UU.", expresó.

¿Cómo afectará la postura de Vance a la relación de EE. UU. con Europa?

Las declaraciones de JD Vance no solo han generado controversia en Europa, sino que también han reavivado el debate sobre la política exterior de Estados Unidos hacia el continente. Con el presidente Donald Trump al mando de la Casa Blanca, las políticas migratorias y de fronteras de ambos países se alinean en muchos aspectos. Vance, quien ha sido un firme defensor de las políticas de Trump, ha enfatizado la importancia de que Europa se inspire en las estrategias estadounidenses para fortalecer su seguridad fronteriza.

Este enfoque podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y varios países europeos. Mientras algunos gobiernos europeos podrían ver las advertencias de Vance como una injerencia en sus asuntos internos, otros podrían considerar sus comentarios como un llamado a la acción para implementar reformas más estrictas.