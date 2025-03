Netanyahu amenazó con apoderarse de sectores de Gaza si Hamás no libera a los rehenes: "Cuanto más persista, más fuerte será la presión"

El miércoles 26 de marzo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su Gobierno intensificará las acciones contra el grupo terrorista Hamás si este persiste en "no liberar a los rehenes" que mantiene cautivos en Gaza. En su intervención ante el Parlamento, expresó: "Cuanto más persista Hamás en su rechazo a liberar a nuestros rehenes, más fuerte será la presión que ejerceremos". Asimismo, dejó en claro que esta presión incluirá acciones concretas al sostener: "Le digo esto a mis colegas en la Knéset (el Parlamento israelí) y también se lo digo a Hamás: esto incluye la captura de territorios, junto con otras medidas sobre las que no me explayaré aquí".

Horas antes, Hamás lanzó una advertencia contundente al señalar que los rehenes podrían morir si Israel intenta liberarlos por la fuerza o si continúa con los ataques en Gaza. Esta declaración elevó la tensión en un conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional, en medio de una crítica situación humanitaria en el enclave palestino.

VIDEO MÁS VISTO Influencer Graba Terrorífico Encuentro Cercano con Oso en Guarida

Israel retoma ofensiva en Gaza tras ruptura de tregua con Hamás

La semana pasada, Israel reanudó los bombardeos aéreos y las operaciones terrestres en la Franja de Gaza, una zona densamente poblada. Estas acciones marcaron el fin de una breve etapa de relativa calma que había seguido a un alto al fuego pactado con Hamás en enero. El reinicio de los ataques intensificó el conflicto en la región, elevando aún más la tensión humanitaria y militar.

El origen de esta guerra se remonta al 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista palestino Hamás llevó a cabo un ataque contra Israel que dejó un saldo de 1.218 personas fallecidas, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en cifras oficiales. Como represalia, el Gobierno israelí emprendió una ofensiva combinada, tanto aérea como terrestre, contra el territorio de Gaza.

Protestas en Gaza: exigen salida de Hamás y el fin de la guerra

El último martes 25 de marzo, un considerable grupo de palestinos protagonizó una manifestación en Gaza, específicamente en la ciudad de Beit Lahia, para exigir el retiro de Hamás del poder y reclamar el fin del conflicto con Israel. Durante la protesta, se escucharon: "El pueblo quiere que Hamás se marche" y "Paren la guerra", mientras los manifestantes recorrían las calles. Mohammed, uno de los ciudadanos presentes, comentó a la agencia EFE que la protesta surgió de forma espontánea y reflejaba el descontento generalizado ante la guerra. "Los manifestantes exigieron el fin del gobierno de Hamás y expresaron que quieren vivir en paz", expresó. También mencionó que los residentes criticaron la carencia de refugios ante los constantes bombardeos israelíes.

De acuerdo con testigos presenciales, la mayoría de los participantes en la marcha eran hombres. Ese mismo día, circuló en Telegram al menos una convocatoria para movilizarse. "No sé quién organizó la manifestación", señaló otro ciudadano que participó en el acto. "Participé para enviar un mensaje del pueblo: 'Basta de guerra'", añadió, al tiempo que denunció la presencia de "miembros de las fuerzas de seguridad de Hamás vestidos de civil disolviendo la manifestación".

Israel insiste en tregua, pero no esperará "eternamente"

Durante una reunión sostenida en Jerusalén con su homóloga sueca, Maria Malmer Stenergard, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, aseguró que su país continúa participando en las negociaciones para lograr un acuerdo que permita extender el alto el fuego y liberar a los rehenes. Sin embargo, advirtió que Israel no esperará "eternamente". En ese mismo encuentro, Saar responsabilizó a Hamás de mantener cautivos a los ciudadanos israelíes en Gaza y de negarse a proceder con la desmilitarización de la Franja. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores, el funcionario recalcó: "Israel ya no tolerará la continua amenaza a su seguridad y a la población civil que proviene de Gaza".

Las conversaciones para ampliar la tregua en Gaza, interrumpida por Israel el pasado 18 de marzo tras dos meses en vigor, se encuentran en punto muerto. Esto se debe a la negativa de Israel de cumplir con la segunda fase del acuerdo inicial , la cual contemplaba su retirada del territorio, y al rechazo de Hamás a las nuevas propuestas presentadas durante el proceso de diálogo.