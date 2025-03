EE. UU. califica de "inaceptables" las propuestas de Hamás para prolongar el alto el fuego en Gaza y advierte que el tiempo "se agota"

Steve Witkoff, el enviado de la Casa Blanca para Medio Oriente, declaró el 16 de marzo que las propuestas de Hamás para prolongar el alto el fuego en Gaza son "inaceptables". Advirtió que el tiempo "se agota" para que el grupo terrorista logre llegar a un acuerdo con Israel. Asimismo, explicó que, a pesar de que Hamás ofreció liberar a un rehén israelí-estadounidense y devolver los cuerpos de otros cuatro cautivos, tales ofertas no resultaron viables. Aunque no proporcionó detalles específicos, enfatizó que la situación es insostenible.

Tanto EE. UU. como Israel exigieron la liberación inmediata de varios rehenes vivos, así como los restos de al menos 17 cautivos fallecidos. Esta solicitud refuerza las presiones internacionales sobre Hamás para que cumpla con las demandas de ambos países y propicie una resolución al conflicto que permita avanzar hacia la paz.

Israel refuerza su condición de desmilitarización para Hamás en Gaza

Israel reiteró en múltiples ocasiones su postura de no permitir que el grupo terrorista Hamás continúe al mando de la Franja de Gaza. Aunque Witkoff no fue tan tajante en sus declaraciones a CNN, advirtió a Hamás que su "desmilitarización" es una condición no negociable para los negociadores de Tel Aviv. “Es una línea roja para los israelíes”, señaló.El enviado del presidente Donald Trump señaló que Hamás "aún tiene una oportunidad, pero que esta se está agotando rápidamente".

Posteriormente, advirtió sobre la posibilidad de reanudar operaciones militares, tomando como referencia la campaña que EE. UU. inició el sábado 15 de marzo en Yemen contra los hutíes. "Lo ocurrido ayer con los hutíes y nuestro ataque deberían indicar nuestra postura respecto al terrorismo y nuestra tolerancia hacia las acciones terroristas. Y animo a Hamas a ser mucho más sensato", añadió Witkoff.

Israel negocia en Egipto alto al fuego y liberación de rehenes

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó el domingo 16 de marzo que un equipo negociador se encuentra en Egipto para tratar el tema del alto el fuego y la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza. "Bajo la dirección del primer ministro Netanyahu, representantes del equipo negociador están actualmente en Egipto, manteniendo reuniones con altos funcionarios egipcios y discutiendo el tema de los secuestrados", señaló un comunicado oficial de su oficina.

Después de una reunión del Gabinete de seguridad, que incluye a ministros, el equipo negociador y los líderes del aparato de Defensa, y tras llevar a cabo negociaciones indirectas en Doha, Netanyahu emitió un primer comunicado donde anunciaba que había dado instrucciones al equipo negociador para continuar con las conversaciones.

Propuesta de EE. UU. para extender acuerdo por 50 días

La semana pasada, Witkoff presentó a los mediadores una nueva propuesta de "puente" con el objetivo de extender la primera fase del acuerdo de enero por 50 días, más allá de los 30 días inicialmente estipulados debido al Ramadán y la Pascua. Durante este período, los terroristas palestinos liberarían a cinco rehenes vivos, entre ellos, sin lugar a dudas, el soldado israelí-estadounidense Edan Alexander.

"A través de nuestros socios qataríes y egipcios se le comunicó a Hamas, sin ambages, que este ‘puente’ tendría que implementarse pronto y que Edan Alexander, ciudadano estadounidense e israelí, debería ser liberado de inmediato", aseveró.