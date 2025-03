Licencia de conducir en Florida: Miami-Dade impone drásticas medidas contra los revendedores de citas del DMV

En el condado de Miami-Dade, la reventa no se limita solo a boletos para conciertos o eventos deportivos. Un mercado negro en expansión está afectando a quienes necesitan una cita para obtener su licencia de conducir del DMV, haciéndoles perder tiempo y dinero, situación que que ha llevado a las autoridades locales a intervenir. En ese sentido, el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, denunció que un grupo de revendedores se ha estado apropiando de las citas gratuitas del DMV para luego venderlas por hasta $250.

A través del uso de bots, cuentas falsas y otras estrategias, estos individuos manipulan el sistema de reservas en línea para acaparar numerosos turnos, lo que deja sin opciones a los solicitantes legítimos. "Tenemos identificados a los responsables y conocemos su modo de operación. No permitiremos que se mantengan las citas obtenidas de manera fraudulenta", afirmó Fernández en un comunicado.

Las sanciones que habrían contra los revendedores de citas del DMV

Una nueva normativa, aprobada en primera instancia por la Comisión de Miami-Dade, busca sancionar la reventa de citas en el DMV. Si recibe luz verde en una segunda votación el 1 de abril, la ley prohibirá la comercialización o promoción de turnos sin la autorización escrita de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado. Asimismo, quienes incumplan esta norma podrían enfrentarse a multas de hasta $500 y penas de hasta 60 días de cárcel.

"Una vez que se apruebe esta ordenanza, los residentes no tendrán que pagar por citas que son gratuitas", afirmó Fernández. Esta iniciativa surge en un momento en el que su oficina avanza en la asunción del control de los servicios de licencias de conducir en las nueve sedes del DMV en Miami-Dade, de las cuales ya administra dos. “Nuestro compromiso es garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a estos servicios de manera justa e igualitaria, sin interferencias de quienes intentan aprovecharse del sistema”, agregó Fernández.

Largas colas en Miami-Dade para obtener una cita del DMV

El medio 'CBS News Miami' conversó con residentes que esperaban afuera de una oficina del DMV, muchos de los cuales habían pasado horas, e incluso días, aguardando su turno para ser atendidos.

"No me parece una buena idea en absoluto. He estado haciendo fila por horas", comentó Lizzie Colindres. Por su parte, Debbie Ruiz relató la difícil experiencia que vivió: "Llegamos el lunes a las 10 de la mañana y esperamos hasta las 5 de la tarde, cuando finalmente nos dijeron que ya no atenderían más personas. Volví a las 5 de la mañana del día siguiente y todavía seguimos esperando para ser atendidos".

María Mancia explicó que no logró conseguir una cita en línea. "Me parece absurdo. No es justo para quienes desconocen esta situación". Mientras tanto, Abraham Guzmán condenó la venta de turnos. "Eso no está bien. Se debe respetar la institución, porque permitir esto solo fomenta la corrupción", afirmó.

Los esfuerzos del estado de Florida para frenar el abuso en las citas del DMV

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) anula diariamente cerca de 1.000 citas fraudulentas, según informó un portavoz. La agencia está implementando mejoras en sus sistemas, utilizando herramientas automatizadas para detectar y eliminar reservas gestionadas por terceros no autorizados.

"FLHSMV no se hace responsable de las citas programadas a través de intermediarios y no puede garantizar que estas sean válidas", advirtió la entidad. Mientras las autoridades refuerzan sus esfuerzos para erradicar la reventa de turnos, Dariel Fernández sigue firme en su compromiso de proteger a los residentes de prácticas abusivas e injustas.