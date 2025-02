Tras el escándalo generado por la criptomoneda $Libra (vinculada a una estafa) que promocionó en sus redes sociales, el presidente argentino Javier Milei intentó justificarse despegándose del proyecto: "No estaba interiorizado". Además, eliminó la publicación en X en donde apoyaba la iniciativa de la criptomoneda. En tanto, la Cámara de Diputados de Argentina ha resuelto iniciar un juicio político contra el libertario.

La controversia surgió tras la difusión de un video en el que el mandatario alentaba a sus seguidores a confiar en un activo digital que luego fue denunciado por fraude. En respuesta a las críticas, Milei afirmó que “no conocía los pormenores del proyecto” y que su respaldo no implicaba una validación de su legitimidad.

¿Cuál es el vínculo de Milei con la criptomoneda denunciada?

Milei se ha mostrado en reiteradas ocasiones como un ferviente defensor de las criptomonedas, argumentando que representan una alternativa frente a la inflación y la intervención estatal en la economía. Sin embargo, su apoyo a un activo digital que terminó vinculado a una estafa ha puesto en duda su criterio en materia financiera.

En 2024, Milei manifestó su apoyo al Bitcoin (BTC) y al ecosistema de las criptomonedas en general. Foto: iProUP.

La polémica comenzó cuando Milei promocionó en sus redes sociales una criptomoneda que prometía ser una inversión rentable y segura. A través de un mensaje público, el libertario aseguró que este tipo de activos permitían “escapar de la inflación y de la casta política que destruye el dinero de los argentinos”. No obstante, poco después, usuarios denunciaron haber sido víctimas de un fraude al invertir en el proyecto.

Ante el escándalo, Milei intentó desligarse del tema y afirmó: “No estaba interiorizado sobre los detalles de la iniciativa. Mi recomendación no implicaba un respaldo absoluto, solo señalaba una opción dentro de un mercado libre”. Sin embargo, críticos argumentan que su influencia pudo haber incentivado a miles de personas a confiar en una inversión que resultó ser engañosa.

¿Cómo afecta este escándalo a la imagen de Milei?

Los sectores opositores no tardaron en reaccionar y aprovecharon la situación para cuestionar su idoneidad en el manejo de la economía. Legisladores peronistas y kirchneristas señalaron que el presidente “fomentó un esquema fraudulento sin importarle las consecuencias para la gente común”. En tanto, economistas advierten que este tipo de episodios refuerzan la necesidad de un marco regulatorio más sólido para el mercado de criptomonedas en Argentina.

Milei, por su parte, rechazó las críticas y afirmó que la polémica es parte de una “operación política” en su contra. “El verdadero problema de Argentina no es una criptomoneda, sino la casta que sigue saqueando al país. No me van a distraer con esto”, expresó en una reciente entrevista.

Empresa creadora de $Libra busca desligarse de Milei

Desde el inicio, la distribución de $LIBRA estuvo totalmente controlada. Un único grupo poseía el 82% del suministro total, lo que le otorgaba un dominio absoluto sobre el precio. Tan solo 3 horas después del lanzamiento, los insiders o personas con información privilegiada comenzaron a vender grandes volúmenes de tokens, logrando retirar US$ 87.4 millones antes de que el valor colapsara. Esto provocó un aumento abrupto en la oferta de tokens en el mercado, causando una fuerte caída en su precio.

En pocos minutos, $Libra pasó de valer fracciones de centavo a llegar a 4.97 dólares por unidad. No obstante, este aumento fue fugaz. Horas después, la criptomoneda se desplomó hasta 0.19 dólares, causando grandes pérdidas a numerosos inversores. Según Kip Protocol, el objetivo del encuentro que Milei mantuvo con sus directivos en octubre de 2024 fue “explicar de qué manera la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de Kip se ajusta a la visión de Argentina de transformarse en un centro tecnológico de alcance global”.