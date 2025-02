A través de una columna enviada al medio La Nación, el presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a las críticas de economistas que señalan un posible "atraso cambiario" en la economía del país. Milei afirmó que su gobierno no llevará a cabo una devaluación que perjudique a los "argentinos de bien", defendiendo la fortaleza actual del peso y su política económica.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei implementó medidas de austeridad y desregulación que han llevado a una reducción significativa de la inflación y a un superávit fiscal. Sin embargo, algunos analistas advierten que la apreciación del peso podría afectar negativamente a las exportaciones y a la economía en general. Pese a estas preocupaciones, el mandatario mantiene su postura de no devaluar la moneda.

¿Qué es el "atraso cambiario" y por qué preocupa a los economistas?

El "atraso cambiario" se refiere a una situación en la que el tipo de cambio oficial se mantiene artificialmente bajo en comparación con otras monedas, lo que puede reducir la competitividad de las exportaciones y generar desequilibrios en la balanza comercial. En el caso de Argentina, algunos economistas sostienen que la apreciación del peso podría estar llevando a un atraso cambiario que afecte a la economía.

Milei confrontó a los que critican la política cambiaria de su Gobierno. Foto: Xinhua Español.

"Cada vez que el tipo de cambio real (TCR) disminuye, los economistas, como un disco rayado, advierten sobre un posible atraso cambiario sin tomar en cuenta la posibilidad de una apreciación del peso. No obstante, el enfoque que emplean presenta serias deficiencias metodológicas", aseguró el presidente argentino.

Además, citó al economista Rafael Di Tella, y dijo: "Un artículo de Di Tella en este diario muestra que lo natural es que el TCR caiga y que cuanta más alta es la inflación de inicio, mayor es la apreciación. Sin embargo, parece que han decidido omitir dicha evidencia, ya que choca con el relato alarmista de consultores y opositores".

Gobierno argentino no hará una devaluación, asegura Milei

"Naturalmente, bajo el actual modelo no hay déficit fiscal, por lo que por ello no es necesario emitir para financiar al tesoro. La inflación es decreciente, la brecha está en mínimos históricos y las reservas han aumentado, por lo que no estamos frente al caso kirchnerista. Tampoco estamos frente al caso 'Cambiemita', ya que la deuda consolidad del Estado Nacional ha caído en más de US$30.000 millones. Bajo este análisis no hay atraso cambiario", aseveró Milei en su columna.

Además, el libertario expresó: "Otra manera de analizar el atraso cambiario es a través de un modelo que distingue entre bienes transables y no transables. En este enfoque, el tipo de cambio real se determina por la relación entre los precios de ambos grupos de bienes. Además, el modelo indica que una reducción del gasto público provoca una caída en el precio de los bienes no transables, lo que genera una tendencia a la baja del tipo de cambio, siempre que los precios internacionales se mantengan estables. Bajo esta perspectiva, Argentina no presentaría atraso cambiario".

Los patrones del atraso cambiario, según Milei

Milei sostiene que el atraso cambiario no debe medirse únicamente por el Tipo de Cambio Real (TCR), sino que también debe considerar otros factores, como el PBI per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPP), el análisis de la cuenta corriente y la dimensión monetaria del tipo de cambio.

Además, Milei criticó 3 patrones históricos en la economía argentina a los cuales describió de la siguiente manera: