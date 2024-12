Vladimir Putin aseveró que Occidente no podrá conquistar Rusia con sus intentos de infligir una derrota estratégica a Rusia, durante un discurso por el Día de los Héroes de la Patria. "(Son) cálculos ilusorios que solo pueden hacer aquellos que no conocen la historia de Rusia, no tienen en cuenta la unidad, la fuerza del espíritu y la cohesión de su pueblo forjados durante siglos".

El presidente de Rusia también advirtió: "Nadie podrá conquistar o doblegar a Rusia: tenemos la verdad, el poder de las armas y la fuerza del espíritu de nuestro lado".

La amenaza se da tras la toma de Siria, la noche del 7 al 8 de diciembre, cuando los rebeldes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) acabaron con 50 años de una dictadura de Bashar al Assad con la toma de Damasco. Al Assad huyó hacia Rusia, donde el presidente Putin le concedió un asilo político, según afirmó el portavoz, Dmitri Peskov a RT.

Rusia amenaza a Estados Unidos y aliados

En una entrevista con Tucker Carlson, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que el gobierno de Putin está dispuesto a usar “cualquier medio” para impedir que Estados Unidos y Occidente logre una “derrota estratégica”: “Occidente lucha por mantener su hegemonía en el mundo, en cualquier país, región o continente. Nosotros luchamos por nuestros legítimos intereses de seguridad".

Además, el titular de Exteriores reiteró las condiciones del gobierno de Putin para poner fin a la guerra. "El principio clave es el estatus neutral de Ucrania". Lavrov se refiere a que en un posible acuerdo no debe haber "nada de la OTAN".

Además, insistió en que se debe respetar la "realidad sobre el terreno", es decir: que las cuatro regiones ucranianas que se ha anexionado Rusia deben seguir formando parte de la Federación rusa.

OTAN: Rusia e Irán "comparten responsabilidad" por crímenes de Al Asad

Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que los gobiernos de Rusia e Irán comparten una "responsabilidad" por los crímenes perpetrados por Bashar al Asad en Siria. Además, mencionó que, al mismo tiempo, demostraron ser aliados poco confiables al abandonarlo a su suerte. Esta declaración pone de manifiesto la complejidad de las relaciones internacionales y la implicación de diversos actores en conflictos como el que se vive en Siria.

"Rusia e Irán fueron los principales patrocinadores del régimen de Asad y comparten la responsabilidad por los crímenes cometidos contra el pueblo sirio", apuntó Rutte en un comunicado distribuido a la prensa.

Esos dos países "también demostraron ser socios poco confiables, abandonando a Assad cuando dejó de serles útil", añadió Rutte.