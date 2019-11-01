HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Día de los muertos: origen y tradiciones de la fiesta mexicana reconocida por la UNESCO

Un homenaje a la muerte. El 1 de noviembre, México celebra una de sus festividades más importantes en medio de devoción y cultura.

El 1 y 2 de noviembre, se celebra en México el Día de los Muertos, una fiesta popular que une a las familias alrededor de la idea de la muerte como manera de trascendencia.

El origen de este día se basa en la leyenda del viaje al inframundo que hicieron los aztecas tras morir. En esta nota, te contamos acerca de las tradiciones y costumbres que caracterizan esta celebración.

Día de los muertos: aprende a maquillarte como ''La Catrina'' con estos rápidos y sencillos pasos

lr.pe

El Día de lo muertos ha inspirado películas como ‘Coco’ y el arte al rededor de este día ha sido utilizado por decenas de artistas.

Desde ''La Catrina'' hasta las ofrendas y sin dejar de lado el tradicional desfile del Día de los muertos, esta fiesta cuenta con muchas tradiciones que forman la identidad mexicana.

Desfile del Día de los Muertos y las populares ‘'Catrinas’’

El 2 de noviembre se celebra en la ciudad de México el popular desfile por el Día de los Muertos. que reccore la avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la capital mexicana.

En este desfile, se pueden observar enormes calaveras, carros alegóricos y las ''Catrinas'', mujeres maquilladas como este popular personaje de México.

Las ofrendas

Durante el Día de los muertos, es común que en las personas ubiquen en sus casas un lugar especial para colocar ofrendas a sus difuntos.

Los regalos se colocan en tres noveles que significan las iglesia terrenal, purgante y celestial. Se puede ofrecer desde incienso hasta comida para reconectar con los seres queridos fallecidos.

Pedir ‘'calaverita’'

Es una fuerte tradición en el Día de los muertos que los niños mexicanos salgan a las calles a pedir la conocida ''calaverita'', costumbre similar a la que se practica en Halloween.

Para obtener este popular dulce mexicano en forma de calavera, los pequeños suelen cantar y hacer rimas.

Visitas al cementerio

Durante el Día de los muertos, las familias suelen reunirse alrededor de las tumbas de sus familiares para conmemorarlos y celebrar en su honor

Es común llevar el plato favorito del difunto y cantar sus canciones predilectas. En el pueblo de San Andrés Mixquic se realiza ‘La Alumbrada’, celebración donde se colocan velas junto a las ofrendas.

