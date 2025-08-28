Mercados globales: la Fed reafirma cautela, Nvidia impulsa la inversión en inteligencia artificial y el petróleo sube por menor oferta

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, destaca que las decisiones monetarias dependen de datos. Foto: generado con IA

En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, reiteró que cada reunión de política monetaria “sigue viva” y que las decisiones dependerán únicamente de los datos. Subrayó que la postura actual es “modestamente restrictiva”, con un crecimiento del PIB desacelerándose hacia un rango de 1%–1,5% anual, un mercado laboral aún sólido pero con menor ritmo de contrataciones y salarios que convergen hacia la meta de inflación del 2%.

La tasa efectiva de fondos federales se mantuvo en 4,33% y la SOFR en 4,38%. La subasta de bonos a 5 años por US$70.000 millones evidenció fuerte apetito del mercado, con un bid-to-cover de 2,36 y una rentabilidad de 3,72%. En paralelo, la tasa hipotecaria a 30 años subió a 6,69%, lo que llevó a una caída de 0,5% en solicitudes.

Según Felipe Mendoza, analista de mercados en ATFX LATAM, la Fed mantiene el timón firme en un escenario de desaceleración controlada, pero el riesgo político alrededor de la institución es creciente, especialmente por la pugna en torno a la gobernadora Lisa Cook y el proceso de selección de un nuevo presidente.

Nvidia lidera el ciclo de inversión en inteligencia artificial

El protagonismo corporativo fue para Nvidia, que reportó ingresos trimestrales de US$46.700 millones, superando ampliamente las estimaciones. El negocio de centros de datos aportó US$41.100 millones, seguido por gaming (US$4.300 millones) y networking (US$7.250 millones), con un crecimiento de 17% en la arquitectura Blackwell.

La compañía proyecta ingresos entre US$52.900 y US$55.100 millones para el próximo trimestre, con márgenes brutos de hasta 74%. Nvidia confirmó que no contempló ventas a China en sus previsiones y advirtió sobre posibles litigios relacionados con la participación del Estado en sus ingresos por licencias.

Para Mendoza, Nvidia confirma que la inteligencia artificial ya no es solo una tendencia tecnológica, sino el verdadero motor de inversión que sostiene el apetito de riesgo de los inversionistas, incluso en un entorno de tensiones geopolíticas y dudas sobre el crecimiento global.

Energía: petróleo y combustibles suben tras caída de inventarios

El sector energético también influyó en los mercados. Los inventarios de la Administración de Información Energética (EIA) mostraron caídas en todas las categorías: crudo (-2,39 millones de barriles), gasolina (-1,23 millones), destilados (-1,78 millones) y Cushing (-0,83 millones).

Con estos datos, los precios reaccionaron al alza: el Brent cerró en US$68,05 (+1,23%), el WTI en US$64,15 (+1,42%), la gasolina RBOB en US$2,14 por galón, el diésel en US$2,29 y el gas natural en US$2,86 por MMBtu.

Mendoza subraya que los inventarios en declive mantienen la presión sobre los precios del crudo y derivados, reforzando la exposición táctica a energía dentro de las estrategias de inversión.

Europa endurece sanciones contra Rusia y busca mayor alineamiento comercial con EE. UU.

En Europa, la Comisión avanzó en la preparación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, centrado en el secuestro de niños ucranianos y la posibilidad de sanciones secundarias para cerrar vías de evasión a través de terceros países.

Paralelamente, Bruselas busca mejorar el clima transatlántico al proponer la eliminación de aranceles sobre bienes industriales de EE. UU., esperando una reducción de gravámenes estadounidenses a las exportaciones de vehículos europeos.

Alemania reportó un deterioro en la confianza del consumidor (GfK en -23,6), mientras en Suiza el índice ZEW cayó a -53,8. Francia, en tanto, enfrenta tensiones políticas internas, aunque el presidente Emmanuel Macron aseguró que “Francia es sólida” y el primer ministro Bayrou se mostró dispuesto a negociar con la oposición.

Asia combina estímulos financieros, inflación y reacomodos industriales

En Asia, China inyectó liquidez al sistema financiero, aunque con un drenaje neto de 236.100 millones de yuanes. Las utilidades de las empresas industriales acumularon una caída de -1,7% en el año, menor a la registrada previamente. El país prepara nuevas políticas para estimular el consumo de servicios y desarrollar cadenas de suministro de energías limpias junto con Arabia Saudita.

Japón registró fuertes salidas netas de capitales en acciones (-496.800 millones de yenes), mientras que Australia sorprendió con una inflación de 2,8% interanual, lo que fortaleció al dólar australiano. En Nueva Zelanda, el empleo creció 0,2% y se anunciaron reformas para abrir el mercado de supermercados a nuevos actores. Corea del Sur destacó con ventas minoristas que crecieron 9,1% interanual y con el fortalecimiento de su alianza estratégica con EE. UU.

En conjunto, Mendoza concluye que el escenario global muestra a EE. UU. en una fase de crecimiento moderado, con la Fed reforzando su estrategia dependiente de los datos, mientras la inteligencia artificial se consolida como motor dominante de inversión. Los riesgos clave son la politización de la Fed, sanciones más severas que afecten el comercio global y repuntes inflacionarios inesperados, especialmente en Asia-Pacífico.