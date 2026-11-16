Alerta en Walmart | Policía del condado de Fairfax es acusada por robar diversos artículos del supermercado: ¿Qué ocurrió? Un nuevo incidente en Walmart involucra a Briceida Medina, una mujer de 38 años y veterana, acusada de hurto menor en el condado de Stafford.

Un nuevo incidente ha puesto a Walmart en la mira. Una mujer de 38 años llamada Briceida Medina ha sido acusada luego de protagonizar un suceso en la tienda ubicada en el condado de Stafford. La mujer, quien es veterana, ahora afronta cargos en su contra tras su detención el pasado 10 de noviembre.

Policía de EE.UU. fue suspendida y ahora enfrenta cargos por robo de un Walmart: ¿Qué ocurrió?

Según el medio DAILY VOICE, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Stafford respondieron a un llamado que reportaba un robo en la tienda ubicada en 217 Garrisonville Road, en Estados Unidos.

Debes saber que Briceida Medina, la acusada del robo a un Walmart, cuenta con tres años de servicio en el Departamento de Policía del Condado de Fairfax y además estaba asignada a la comisaría del distrito de McLean.

De acuerdo con lo revelado por la policía del condado de Fairfax, los empleados de prevención de pérdidas indicaron que Medina utilizó una de las cajas de autopago sin haber escaneado los productos y por lo que no pagó la mercancía. Según indicaron, durante el momento del incidente, la mujer estaba fuera de servicio.

Los agentes decidieron emitir una citación por hurto menor contra Medina y ahora este hecho también ha generado repercusiones en su carrera pues la Oficina de Asuntos Internos del departamento fue notificada de inmediato y, como resultado, la oficial fue suspendida de sus funciones.

Se conoció que las autoridades aún continúan las investigaciones penales y administrativas pertinentes. La policía local no ha revelado detalles sobre la mercancía involucrada ni su valor ni más detalles sobre el hecho.

¿Qué sigue para la acusada de robo en Virginia, EE.UU.?

En Virginia, el hurto en tiendas mayoristas está regulado bajo el Código de Virginia § 18.2-103, donde se clasifica como hurto menor o petit larceny. Esto es considerado como un delito menor de Clase 1, siempre y cuando el valor de los bienes sustraídos sea inferior a US$1.000.

El proceso empieza con la emisión de una citación policial, lo que puede resultar en sanciones tanto penales como civiles y laborales para el infractor.