Alerta máxima en Walmart: Policía encontró a un niño de 4 años en una tienda durante la madrugada y una mujer fue detenida La policía de Georgetown encontró al menos y ha iniciado una investigación que dio como resultado el arresto de una mujer por haberlo puesto en riesgo.

Policía encontró a un niño de 4 años en un Walmart durante la madrugada.

Policía encontró a un niño de 4 años en un Walmart durante la madrugada. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Un insólito hecho se reportó durante la madrugada del viernes 6 de noviembre, pues las autoridades encontraron a un niño de seis años dentro de un Walmart en Georgetown, Carolina del Sur. A pesar de que una mujer de 47 años fue arrestada por este incidente, el caso ya se encuentra en investigación con el apoyo del Departamento de Servicios Sociales estatal.

Mujer es arrestada luego de que la policía lograra encontrar a un niño dentro de un Walmart

De acuerdo con las primeras revelaciones de la Policía de Georgetown, los agentes recibieron un llamado aproximadamente a las 4 a. m. sobre la presencia de un menor y acudieron rápidamente al Walmart ubicado en 1310 N. Fraser St. Al llegar, comprobaron que el niño se encontraba fuera de peligro.

El jefe policial Nelson E. Brown identificó a la detenida como Pamela Armstrong, quien actualmente enfrenta un cargo por poner en riesgo ilegalmente la seguridad de un menor en Estados Unidos.

Según el medio WCITV, el menor ha quedado bajo la custodia protectora de emergencia tras la intervención. Asimismo, el caso fue remitido al Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur para que continúe con las diligencias correspondientes.

¿Qué ocurrirá con la mujer arrestada tras el incidente en Walmart en EE.UU.?

Luego de su detención, Pamela Armstrong fue trasladada rápidamente al Centro de Detención del Condado de Georgetown, donde se encontraba bajo custodia policial a la espera de una audiencia en la que se determinará el monto de su fianza.

El caso obtuvo la intervención de las autoridades locales debido a las circunstancias en las que fue encontrado el menor dentro del Walmart. Hasta el cierre de esta nota, se conoció que la investigación continúa a cargo de las instituciones correspondientes.