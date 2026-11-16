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Alerta inmigrantes en EE.UU. | El nuevo servicio del ICE que está generando terror por posibles abusos contra extranjeros

El ICE lanzó la oficina 'VOICE' para ayudar a víctimas de delitos relacionados con la inmigración, aunque su uso genera controversia.

El nuevo servicio del ICE que está generando terror por posibles abusos.
El nuevo servicio del ICE que está generando terror por posibles abusos.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creó la oficina llamado 'VOICE' para orientar a las víctimas de delitos vinculados a la inmigración; sin embargo, esto ha generado diversas advertencias sobre su uso indebido, pese a que la agencia lo presentó como una herramienta de apoyo.

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¿Cómo funciona el sistema VOICE del ICE?

VOICE (Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos de Inmigración) es una oficina del ICE que se creó para brindar asistencia y acceso a recursos para las víctimas y sus familias afectadas por los delitos relacionados con la inmigración. Esta es la página web: https://www.ice.gov/voice. A continuación, te diremos cuáles son sus funciones:

  • Ayudar a las víctimas a comprender el proceso de control migratorio y deportación.
  • Proporcionar la información que legalmente pueda divulgarse sobre los antecedentes penales y migratorios de la persona implicada.
  • Facilitar el registro en DHS-VINE, un sistema de avisos sobre cambios en la situación de custodia.
  • Explicar las opciones para presentar una declaración sobre el impacto del delito.
  • Derivar a las personas hacia servicios sociales y otros recursos de apoyo.

Las víctimas, familiares, testigos y representantes podrán solicitar orientación a través de la línea 1-855-488-6423, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, excepto feriados federales.

Debes saber que no se trata de un servicio recién creado, debido a que nació durante la primera administración de Donald Trump y, según el Departamento de Seguridad Nacional, fue reabierto el 9 de abril de 2025.

¿Por qué podría utilizarse para perseguir a inmigrantes?

En un informe de Univisión, publicado el 11 de noviembre del 2026, el abogado de inmigración John de la Vega explicó que, aunque VOICE puede servir de ayuda a las víctimas, también implica distintos riesgos para los señalados si las denuncias no se verifican. Sus reparos se centran en tres aspectos:

  • Denuncias falsas: el abogado advierte que una persona con un conflicto con un inmigrante podría hacer acusaciones infundadas.
  • Intimidación y discriminación: algunas personas podrían llamar al ICE al ver a alguien de apariencia hispana o racializada.
  • Asociar inmigración y criminalidad: otra de sus críticas es que poner el foco en delitos atribuidos a extranjeros puede alimentar la idea de que la población inmigrante es delincuente.

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