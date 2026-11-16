Alerta inmigrantes en EE.UU. | El nuevo servicio del ICE que está generando terror por posibles abusos contra extranjeros El ICE lanzó la oficina 'VOICE' para ayudar a víctimas de delitos relacionados con la inmigración, aunque su uso genera controversia.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creó la oficina llamado 'VOICE' para orientar a las víctimas de delitos vinculados a la inmigración; sin embargo, esto ha generado diversas advertencias sobre su uso indebido, pese a que la agencia lo presentó como una herramienta de apoyo.

¿Cómo funciona el sistema VOICE del ICE?

VOICE (Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos de Inmigración) es una oficina del ICE que se creó para brindar asistencia y acceso a recursos para las víctimas y sus familias afectadas por los delitos relacionados con la inmigración. Esta es la página web: https://www.ice.gov/voice. A continuación, te diremos cuáles son sus funciones:

Ayudar a las víctimas a comprender el proceso de control migratorio y deportación.

Proporcionar la información que legalmente pueda divulgarse sobre los antecedentes penales y migratorios de la persona implicada.

Facilitar el registro en DHS-VINE, un sistema de avisos sobre cambios en la situación de custodia.

Explicar las opciones para presentar una declaración sobre el impacto del delito.

Derivar a las personas hacia servicios sociales y otros recursos de apoyo.

Las víctimas, familiares, testigos y representantes podrán solicitar orientación a través de la línea 1-855-488-6423, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, excepto feriados federales.

Debes saber que no se trata de un servicio recién creado, debido a que nació durante la primera administración de Donald Trump y, según el Departamento de Seguridad Nacional, fue reabierto el 9 de abril de 2025.

¿Por qué podría utilizarse para perseguir a inmigrantes?

En un informe de Univisión, publicado el 11 de noviembre del 2026, el abogado de inmigración John de la Vega explicó que, aunque VOICE puede servir de ayuda a las víctimas, también implica distintos riesgos para los señalados si las denuncias no se verifican. Sus reparos se centran en tres aspectos: