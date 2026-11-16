Alerta inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | DHS propone una nueva norma acerca de la extensión de la visa H-1B: ¿Cómo afectará este trámite? El gobierno estadounidense podría evaluar nuevamente a muchos trabajadores extranjeros con visas temporales al solicitar extensiones de su estancia laboral.

Una gran cantidad de trabajadores extranjeros en Estados Unidos que cuentan con visas temporales podrían nuevamente ser evaluados por parte del gobierno de Donald Trump. Según lo explicado por el DHS, esto aplicaría si es que los empleadores le solicitan una extensión de su estancia.

Cabe mencionar que si bien no se trata de una medida que se está aplicando, sí podría implementarse en un futuro cercano, generando un proceso más estricto para los que buscan continuar su labor en el país americano.

DHS y su propuesta para la extensión de la visa H-1B: Así afectarán las renovaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según lo difundido por 'Clarín', presentó un Aviso de Propuesta de Reglamentación bajo el título 'Eliminación de la Deferencia a las Determinaciones de Elegibilidad Previas del USCIS', con el propósito de anular una norma que exige a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) tener en cuenta sus aprobaciones previas al analizar prórrogas de visa.

Ten en cuenta que esta propuesta, a pesar de ser publicada en el Registro Federal el 14 de octubre de 2026, aún no es definitiva, pues los expertos en inmigración y patrocinadores corporativos advierten que su implementación podría generar cuellos de botella en sectores críticos como tecnología, salud e ingeniería.

La propuesta del DHS pretende suprimir la sección 8 CFR 214.1(c)(5), lo que tendría impacto sobre varias categorías de no inmigrantes tramitadas mediante el Formulario I-129, entre ellas las visas H-1B, L-1, O-1, TN y E.

¿Qué ocurrirá si se aprueba esta medida y quiénes serán los afectados?

En la actualidad, cuando una empresa solicita una extensión para un trabajador en las mismas condiciones que una petición previamente aprobada, el USCIS debe respetar esa resolución salvo que exista un error sustancial, un cambio relevante en las circunstancias o nueva información que altere la elegibilidad.

Con la nueva propuesta del DHS se pretende eliminar garantías procesales fundamentales, lo que permitiría a los funcionarios revisar otra vez criterios esenciales de elegibilidad. Entre ellos, podrían volver a valorar si un puesto de larga duración encaja en la categoría de ocupación especializada o si el título del trabajador corresponde realmente al cargo, como si el USCIS no hubiera examinado el caso con anterioridad.