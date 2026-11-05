Alerta máxima en Walmart | Hombre es arrestado por exhibirse frente a una mujer en el supermercado: Autoridades revelaron que es un reincidente Una mujer vivió un aterrador episodio de exhibicionismo en un Walmart en Royal Palm Beach, Florida. El sospechoso ya tenía antecedentes criminales.

Hombre es arrestado por exhibirse frente a una mujer en el Walmart de EE.UU.

Hombre es arrestado por exhibirse frente a una mujer en el Walmart de EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Un momento de terror vivió una mujer en el estacionamiento de un Walmart en Royal Palm Beach, Florida, luego de que un hombre de 57 años realizara un acto de exhibicionismo frente a ella. Se conoció que el sospechoso, identificado como Ted Carl Rodarm Jr., ya había sido detenido por episodios similares ocurridos en otros establecimientos comerciales de la zona, entre ellos un Costco en el 2024.

La nueva detención del hombre vuelve a generar la preocupación de los clientes por la reiteración de este tipo de conductas en los espacios públicos y también los antecedentes que acumula el acusado.

Hombre es acusado de exhibicionismo en un Walmart de EE.UU.

Hombre es arrestado en un Walmart de Royal Palm Beach por exhibicionismo

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, el incidente ocurrió el miércoles en el Walmart ubicado en el 9990 de Belvedere Road, en Royal Palm Beach. Asimismo, Rodarm, residente de Pahokee, está enfrentando cargos por exhibicionismo agravado debido a su presunta reincidencia.

El medio WEAR Channel 3 News difundió los registros judiciales donde explican que una mujer encontró al sujeto al lado de un auto estacionado, fumando y con los pantalones entreabiertos. Inicialmente, creyó que solo se estaba ajustando la vestimenta, pero después habría notado que se volteó hacia ella con los genitales descubiertos.

Los investigadores también señalaron que Rodarm abrió el maletero de su vehículo previo a marcharse, aparentemente para que la mujer no pudiera identificar su matrícula; sin embargo, ella logró fotografiarla y entregó la imagen a las autoridades.

Las investigaciones permitieron ubicar el auto del sospechoso y también la mujer logró identificarlo a través de una rueda de reconocimiento fotográfica realizada el 27 de octubre.

¿Cuál es el historial del sospechoso por exhibicionismo?

Los registros judiciales señalaron que Rodarm ya había sido intervenido por realizar hechos similares en establecimientos comerciales ubicados en Royal Palm Beach.

En julio del 2024, fue arrestado luego de una denuncia por presuntos actos de exhibicionismo y masturbación en el estacionamiento de un Costco ubicado en Southerm Boulervard. Un mes antes, otra mujer de 77 años reportó que le ocurrió un episodio similar en el estacionamiento de un supermercado Winn-Dixie, donde aseguró que el hombre se exhibió mientras la observaba.

Su historial judicial se remonta a la década de 1990. Entre ellos se encuentra una condena de 1998 por un delito lascivo contra un menor y otra del 2022 por incumplir su obligación de registrarse como delincuente sexual.