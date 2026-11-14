Alerta máxima clientes de Walmart y Amazon | Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños: Causaría lesiones graves La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. anunció el retiro de más de 10,000 juegos infantiles vendidos por Walmart y Amazon.

Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños vendidos en Walmart y Amazon.

Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños vendidos en Walmart y Amazon. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció a todos los clientes de Walmart y Amazon el retiro de más de 10.000 juegos infantiles con toboganes. Estos productos fueron comercializados por diversas tiendas en todo el país, generando un riesgo mayor para los menores.

Cabe mencionar que esta medida responde a la inquietud acerca del diseño de este juego, debido a que las aberturas podrían atrapar la cabeza e incluso el cuello de los niños, poniéndolos en riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

Walmart y Amazon retiran este producto de sus tiendas en EE.UU.

Retiran este productos muy utilizados por niños de un Walmart y Amazon

De acuerdo con lo informado por 'Telemundo' y '4029 TV', las estructuras de los juegos infantiles con toboganes representan un riesgo para los pequeños de la casa, debido a que cuentan con aperturas que permiten que el torso de un niño pase, pero que pueden atrapar su cabeza, lo que podría resultar en lesiones graves o asfixia.

Este asunto generó el retiro de dos modelos específicos, los cuales fueron vendidos por internet mediante plataformas como Amazon y Walmart. Asimismo, se conoció que los juguetes estuvieron disponibles desde abril de 2023 hasta agosto de 2026.

Asimismo, el incidente se agrega a las recientes advertencias emitidas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) sobre juegos similares, incluyendo el modelo WPX-4 de la marca Wenzhou Yidian, que estuvo relacionado con el trágico deceso de un niño de 17 meses por atrapamiento.

Tras el anuncio del retiro, las autoridades han recomendado a los padres que dejen de usar estos juegos de inmediato, además de que lo desarmen y mantengan fuera del alcance de los niños.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades si compraron estos productos?

La entidad está sugiriendo que los padres de familia verifiquen a través de las plataformas si adquirieron alguno de los modelos afectados y que sigan las instrucciones oficiales para su desecho seguro o para realizar un reclamo.

Además, según los informes, si quieren obtener un reembolso por este retiro del mercado se tiene que realizar directamente con la marca Arlopu. Ten en cuenta que, en la mayoría de las situaciones, ni Amazon ni Walmart procesarán la devolución de manera automática.