Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Latinos en USA

Alerta máxima clientes de Walmart y Amazon | Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños: Causaría lesiones graves

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE.UU. anunció el retiro de más de 10,000 juegos infantiles vendidos por Walmart y Amazon.

Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños vendidos en Walmart y Amazon.
Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños vendidos en Walmart y Amazon.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Hace unos días, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció a todos los clientes de Walmart y Amazon el retiro de más de 10.000 juegos infantiles con toboganes. Estos productos fueron comercializados por diversas tiendas en todo el país, generando un riesgo mayor para los menores.

Puedes ver

Alerta máxima | Gobierno de EE.UU. impedirá la renovación de la Green Card a estos inmigrantes: Esta es sería la principal razón

lr.pe

Cabe mencionar que esta medida responde a la inquietud acerca del diseño de este juego, debido a que las aberturas podrían atrapar la cabeza e incluso el cuello de los niños, poniéndolos en riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

Walmart retiro de productos

Walmart y Amazon retiran este producto de sus tiendas en EE.UU.

Retiran este productos muy utilizados por niños de un Walmart y Amazon

De acuerdo con lo informado por 'Telemundo' y '4029 TV', las estructuras de los juegos infantiles con toboganes representan un riesgo para los pequeños de la casa, debido a que cuentan con aperturas que permiten que el torso de un niño pase, pero que pueden atrapar su cabeza, lo que podría resultar en lesiones graves o asfixia.

Este asunto generó el retiro de dos modelos específicos, los cuales fueron vendidos por internet mediante plataformas como Amazon y Walmart. Asimismo, se conoció que los juguetes estuvieron disponibles desde abril de 2023 hasta agosto de 2026.

Asimismo, el incidente se agrega a las recientes advertencias emitidas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) sobre juegos similares, incluyendo el modelo WPX-4 de la marca Wenzhou Yidian, que estuvo relacionado con el trágico deceso de un niño de 17 meses por atrapamiento.

Tras el anuncio del retiro, las autoridades han recomendado a los padres que dejen de usar estos juegos de inmediato, además de que lo desarmen y mantengan fuera del alcance de los niños.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades si compraron estos productos?

La entidad está sugiriendo que los padres de familia verifiquen a través de las plataformas si adquirieron alguno de los modelos afectados y que sigan las instrucciones oficiales para su desecho seguro o para realizar un reclamo.

Además, según los informes, si quieren obtener un reembolso por este retiro del mercado se tiene que realizar directamente con la marca Arlopu. Ten en cuenta que, en la mayoría de las situaciones, ni Amazon ni Walmart procesarán la devolución de manera automática.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta máxima clientes de Walmart y Amazon | Ordenan retirar de las tiendas este producto para niños: Causaría lesiones graves

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY 14 de noviembre: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

María Cristina Clemente, una notaria experta en hipoteca: "No se firma, se ponga el banco como se ponga"

Latinos en USA

Terror para inmigrantes | ICE realizó violento arresto a una mujer discapacitada cuando iba al médico: La arrastraron fuera de su auto

Gran noticia | Los 10 estados de EE.UU. donde los jubilados del Seguro Social recibirán más aumentos por el COLA en el 2027

Alerta inmigrantes legales e indocumentados | Cuatro niños llevan separados de sus padres luego de que estos fueran detenidos por el ICE: ¿Fue justo?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

ONPE al 100%: Renovación Popular gana la alcaldía de Lima

Misión cumplida: El traslado del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba en el ‘Papacóptero’

Congreso propone destinar S/ 450 millones de su recorte presupuestal a El Niño e inseguridad ciudadana