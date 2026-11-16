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Buenas noticias | Jefe del DHS propone que inmigrantes latinos que llegaron a EE.UU. puedan conseguir la Green Card en poco tiempo: Cumpliendo una condición

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la posibilidad de que inmigrantes latinos que llegaron a EE.UU. de niños puedan acceder a la residencia permanente.

Inmigrantes latinos que llegaron a EE.UU. puedan conseguir la Green Card en poco tiempo.
Inmigrantes latinos que llegaron a EE.UU. puedan conseguir la Green Card en poco tiempo.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del secretario Markwayne Mullin, anunció la posibilidad de que un grupo de inmigrantes latinos que llegó a Estados Unidos de niños pueda acceder a la residencia permanente (Green Card). Asimismo, la autoridad manifestó que una reforma con ese alcance para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) le corresponde al Congreso.

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¿Qué dijo Mullin acerca de la residencia permanente para los beneficiarios del DACA?

Mullin habló con los periodistas durante una conferencia acerca de los drones en Maryland. Allí se pronunció sobre la reforma que permite a estas personas convertirse quizás en residentes permanentes y reveló que ello le corresponde al Congreso. También aclaró que no conversó con Trump acerca de cambiar la política vigente.

No obstante, Trump indicó en una entrevista para el programa '60 Minutes' que se podría negociar un acuerdo para quienes llevan 10 o 15 años en el país, pero no señaló lo que incluiría ello.

¿Qué protección ofrece EE.UU. a los latinos que llegaron desde niños al país?

Se trata del DACA que es una protección temporal contra la deportación y permiso de trabajo, pero no otorga un estatus legal ni es el camino a la ciudadanía. Hasta marzo de 2026 había aproximadamente 455.200 beneficiarios activos, y 81,2% nació en México, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) recopilados por USAFacts.

Debido a decisiones judiciales, el USCIS no procesa solicitudes iniciales nuevas del programa.

¿Los llegados desde la infancia a EE.UU. podrán conseguir la Green Card?

El DACA no otorga la residencia permanente ni la ciudadanía. Asimismo, Mullin no detalló los requisitos ni plazos de quienes calificarían para un eventual estatus permanente pues la decisión final corresponde al Congreso, y el secretario descartó una amnistía.

En resumen y de acuerdo con Mullin, la política vigente sobre DACA no ha cambiado. Solamente, Trump mencionó un posible acuerdo para quienes llevan entre 10 y 15 años en el país, pero no se conocen más detalles.

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