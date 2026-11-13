Terror para clientes en Walmart | Adulto mayor agrede a una mujer que estaba junto a su bebé en el estacionamiento: ¿Lo detuvieron? Un hombre de 77 años fue arrestado por agredir a una mujer en el estacionamiento de un Walmart, lo que ha resaltado preocupaciones sobre la seguridad pública.

Adulto mayor agrede a una mujer que estaba junto a su bebé en el estacionamiento de un Walmart.

Adulto mayor agrede a una mujer que estaba junto a su bebé en el estacionamiento de un Walmart. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un nuevo caso de agresión en el estacionamiento de un Walmart ha puesto en sobresalto a cientos de clientes del supermercado. Un hombre de 77 años fue acusado de haber golpeado y empujado a una mujer al suelo en el establecimiento comercial. Si bien las autoridades siguen investigando el incidente, esto ha generado gran preocupación en la comunidad sobre la seguridad en los espacios públicos.

Adulto mayor agrede a una mujer y su hijo en el estacionamiento de un Walmart

El medio KatuABC2 reveló que el hombre identificado como Timothy Coe tiene 77 años y fue arrestado por agentes de la Oficina del sheriff del condado de Clark en su residencia en Vancouver, a las 9.00 a. m. del jueves 11 de noviembre. Su detención fue a raíz de la agresión ocurrida en el Walmart ubicado en 9000 NE Highway 99, el miércoles 10 de noviembre.

La agresión ocurrió la mañana del 10 de noviembre, cuando una mujer solicitó asistencia alrededor de las 10.15 a. m. luego de supuestamente ser golpeada por Coe mientras intentaba colocar a su bebé en el coche. De acuerdo con las investigaciones, la mujer le proporcionó a las autoridades videos y fotografías que le permitieron ubicar a Coe y su matrícula.

Además, la víctima señaló que, al intentar estacionarse junto a ella, Coe impactó su vehículo para advertirse sobre la puerta abierta. Luego de ello, se bajó del auto e inició una discusión. Durante esa pelea, la mujer afirmó que recibió un golpe en la cara y fue sujetada de los brazos por Coe.

¿Qué más detalles se revelaron sobre el caso?

Asimismo, el medio en mención también agregó que los agentes de la zona al llegar rápidamente al lugar del incidente notaron que la mujer tenía enrojecimiento en el rostro, hinchazón en el párpado y moretones en sus brazos.

Por último, un testigo, quien decidió no revelar su nombre, confirmó que pudo intervenir en la escena para separar a ambos.