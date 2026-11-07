Terror en Walmart | Trabajadora de 21 años fue asesinada mientras cumplía su turno laboral: Esta es fue la insólita razón Un trágico incidente ocurrió en un Walmart de Indiana, donde Dakota Norwood, empleada, fue asesinada por un sospechoso con quien tenía una relación sentimental.

Un terrible hecho ocurrió en Indiana, Estados Unidos, luego de que una empleada de un Walmart fuera asesinada a sangre fría mientras desempeñaba sus labores en el establecimiento. Las autoridades indicaron que el principal sospechoso tenía una relación sentimental con la víctima.

De acuerdo con las primeras revelaciones del medio 'Chicago Sun-Times', la mujer identificada como Dakota Norwood residía en Chicago. La mañana del lunes ella estaba trabajando en el establecimiento cuando se produjo el trágico incidente, pero ¿qué más se conoce?

Trabajadora de un Walmart fue asesinada durante su trabajo

El medio 'Cleveland' y la prensa internacional difundieron el informe de la policía de Hammond, donde se revelaron los detalles de la muerte de la mujer. Actualmente Dorian Kevon Robertson, un joven de 22 años originario de Joliet, Illinois, se encuentra detenido por cargos de homicidio por el asesinato de Norwood, luego de una discusión que escaló a una pelea dentro de una tienda.

De acuerdo con los investigadores, Robertson utilizó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra la empleada. Un oficial de policía que se encontraba fuera de servicio y estaba desempeñando labores como guardia de seguridad, reportó el tiroteo.

Las autoridades indicaron que el sospechoso fue detenido a la llegada de los agentes policiales, pero no han decidido compartir más detalles al respecto.

¿Qué revelaron sobre el sospechoso?

Las autoridades señalaron que la víctima y el agresor tenían un conocimiento previo, lo que indica que no se trató de un incidente aislado ni de un tirador activo. El atacante fue arrestado por un policía que, en ese momento, estaba fuera de sus labores, pero cumplía funciones como guardia de seguridad del Walmart.