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Terror en Walmart | Hombre le muestra las nalgas e insulta a empleado del supermercado: ¿Lograron atrapar al sujeto?

Un hombre de 59 años fue arrestado cerca al Walmart, York, tras agredir verbalmente a un empleado de la tienda y también por mostrarle las nalgas.

Hombre le muestra las nalgas e insulta a empleado del Walmart.
Hombre le muestra las nalgas e insulta a empleado del Walmart.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Las autoridades de York, Pensilvania, en Estados Unidos, atraparon a un hombre de 59 años luego de que agrediera a un trabajador de un Walmart. Los reportes iniciales revelaron que el sujeto se negó abandonar el establecimiento, y no conforme con ello, insultó a un empleado y, antes de abordar un autobús, le mostró las nalgas. Este incidente también involucró a varios pasajeros del transporte público.

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Hombre agredió a trabajador de un Walmart.

¿Qué ocurrió con el hombre arrestado en Walmart del condado de York?

Este hecho ocurrió el pasado 28 de octubre alrededor de las 8.00 a. m. en una tienda Walmart ubicada en East Market Street, en Springettsbury Township. De acuerdo con unos documentos policiales, el sujeto identificado como Kevin Joseph, de 59 años, inició una discusión con el empleado, luego de que este mismo lo invitara a retirarse amablemente del establecimiento.

Luego de salir del lugar, el trabajador denunció que Joseph le mostró las nalgas y luego abordó un autobús de Rabbit Transit que se encontraba en la parada. El hombre al subir al bus también comenzó a discutir e insultar a los pasajeros; sin embargo, el conductor no ha presentado cargos por el incidente, según la declaración jurada citada por CBS 21.

Finalmente, cuando fue intervenido por la policía y durante su interrogatorio, Joseph hizo comentarios sobre el supuesto racismo que hay en el condado de York y en Walmart. Además, afirmó que "todos deberían regresar a sus países de origen", de acuerdo a la denuncia penal.

¿Qué cargos está enfrentando el hombre que agredió al empleado de Walmart?

En medio del interrogatorio, se le consultó a Joseph sobre si habría mostrado una parte de su cuerpo al trabajador y el hombre reconoció que sí le enseñó el trasero, y también se refirió al empleado con un insulto: "esa hija de puta".

Por su parte, el trabajador denunció que Joseph lo llamó "racista de mierda" y le había exigido que regresara al lugar de donde provenía. Además, que también le propinó diversos comentarios discriminatorios sobre su lugar de origen.

Hasta el cierre de esta nota, se conoció que el hombre fue trasladado a la prisión del condado de York y deberá comparecer ante un tribunal nuevamente el 10 de noviembre a las 8.55 a. m., según informó CBS 21.

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