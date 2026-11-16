Alerta máxima inmigrantes | Agente del ICE que asesinó a balazos a latino tenía correos racistas contra colombianos Tras la muerte de Durán durante una acción del ICE, surgen dudas sobre la contratación de Brouillette, quien pudo operar sin que se completaran sus antecedentes.

Tras casi cuatro meses de la muerte de Johan Durán, un inmigrante colombiano residente de Maine, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), identificado como David Brouillette, se han revelado una serie de comentarios racistas que él le envió a su hermana años antes de convertirse en agente federal, de acuerdo con una investigación de The New York Times.

Agente del ICE envió mensajes racistas a su hermana y ella decidió revelarlos

Esto se remonta al 2021, cuando Brouillette atacó a la pareja colombiana de su hermana, Elizabeth Emen, quien es un estudiante de posgrado que vivía legalmente en Estados Unidos, y con quien ya tenía dos hijos. Es en ese momento que su hermano le envió un correo donde le exigió que regresara a su país, al que calificó despectivamente como parte del tercer mundo.

"Puede llevarse su trasero de no ciudadano de vuelta a su país y disfrutar de sus lujos del tercer mundo", escribió. No solo reveló ello pues también cuestionó su origen y su derecho a considerarse estadounidense. Emen aseguró al diario que su hermano no tenía motivos para afirmar que su pareja era inmigrante y que sus ataques respondían solo a su origen étnico. "Se trataba de cómo lo veía él en función de su raza", contó.

Ahora, el agente quedó involucrado en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años al que disparó durante una operación de ICE en Biddeford, Maine, el pasado 13 de julio de 2026. El extranjero recibió cuatro disparos mientras se encontraba en su vehículo junto a su esposa y su hija de tres años.

ICE envió al agente armado sin revisar sus antecedentes

Estas revelaciones ponen en duda el proceso de contratación del agente. De acuerdo al diario, el ICE permitió que Brouillette comenzara a trabajar armado antes de que se completara la revisión de sus antecedentes.

La investigación también reveló los antecedentes de comportamiento violento y problemas personales que habían generado preocupación entre sus familiares. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a identificar al agente y ha defendido sus procedimientos de contratación y capacitación. Además, decidió no pronunciarse sobre las acusaciones por los correos electrónicos.