Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Jefe del DHS anuncia la disminución de cruces fronterizos ilegales y detenciones El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuye esta disminución a la política de control fronterizo del presidente Donald Trump.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron que se ha registrado una considerable reducción de cruces fronterizos en octubre del 2026, aproximadamente 27.890 en todo el país, considerado el nivel más bajo para el primer mes de un año fiscal y 7% menos que en septiembre.

Cabe mencionar que ante ello, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que estos números son el resultado de la política de control fronterizo del presidente Donald Trump.

¿Cuántas aprehensiones se han registrado en la frontera con México en octubre del 2026?

Debes saber que esta cifra no equivale a los cruces ni tampoco a personas detenidas. Un encuentro es un registro administrativo que, según la definición de la CBP, reúne las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza y casos de personas inadmisibles en puertos de entrada.

En este sentido, la Patrulla Fronteriza estadounidense registró 8.288 aprehensiones en la frontera suroeste durante octubre, 7% menos que en septiembre, según la entidad federal.

Asimismo, el organismo indicó que esa cifra está 95% por debajo del promedio mensual de la administración de Joe Biden y 97% por debajo del máximo de diciembre del 2023. Además, el comunicado también señala que octubre fue el mes 18 consecutivo donde no se han registrado liberaciones en la frontera.

Así van los arrestos dentro de Estados Unidos

Ten en cuenta que el comunicado de la CBP no mide los arrestos dentro de Estados Unidos, que corresponden netamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con cifras del DHS, el ICE realizó más de 491.000 arrestos migratorios y deportó a 483.200 personas en el año fiscal 2026, ambas cifras récord de la agencia.

Casi 475.000 de los arrestos fueron administrativos, por infracciones civiles y no por cargos penales, mientras que los otros fueron salidas voluntarias y retornos. Un análisis del centro TRAC de la Universidad de Syracuse reveló que en julio del 2026, más de la mitad de los arrestos del ICE involucró a personas sin condenas ni cargos penales pendientes.