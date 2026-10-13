Terror en EE.UU. | Agente del ICE, fuera de servicio, atacó a un adulto mayor y termina baleado: ¿Fue un acto de venganza?

Momentos de terror se vivieron en una calle de Fresno, Estados Unidos, luego de que un agente del ICE, que se encontraba fuera de servicio, fuera baleado tras encontrarse en el jardín de su casa tomando una siesta. La Policía local indicó que esto ocurrió coincidentemente luego de que habría atacado a un hombre de 72 años y a su hija. Si bien el caso está en investigación, el agente enfrenta acusaciones por agresión.

Agente del ICE fue baleado mientras dormía en el césped tras agredir a un hombre de 72 años

De acuerdo al medio 'Los Angeles Times', se conoció que el Departamento de Policía de Fresno recibió una alerta sobre un disparo en la intersección de East Dudley Avenue y North Broadway Street. Esto fue registrado a las 3.19 de la madrugada del viernes 9 de octubre. A través de un comunicado oficial, se confirmó que, al llegar al lugar, los agentes encontraron a David González, de 32 años, esposado y con una herida de bala en el abdomen.

Una mujer, cuya identidad no fue revelada, estaba regresando a su casa cuando encontró a González de esa manera. El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se encontraba durmiendo en el jardín delantero. Por ello, no dudó en contactar a su padre de 72 años, quien salió a ayudarlo.

Nadie se imaginó que, al despertar Gonzáles "ebrio y agitado", supuestamente atacó al adulto mayor, provocándole varias lesiones visibles. Asimismo, cuando la mujer intentó intervenir, también fue agredida por la autoridad, lo que llevó a su padre a sacar un arma y dispararle, según sus declaraciones.

El novio de la mujer, un agente de policía fuera de servicio, fue quien esposó a González. Se conoció que Gonzáles se encontraba en Fresno por razones que aún no han sido aclaradas. Durante el incidente, él estaba fuera de servicio y solo, por lo que la policía no ha ofrecido más detalles sobre la identidad del hombre que fue agredido, quien además fue descrito como una víctima.

¿Qué reveló el concejal de Fresno sobre las actitudes del ICE?

El concejal de Fresno, Miguel Arias, se pronunció sobre el hecho y expresó que "las comunidades merecen seguridad, dignidad y respeto, no intimidación, miedo y comportamiento imprudente por parte de los agentes federales del ICE". Arias también advirtió que las tácticas intimidatorias implementadas por el ICE, como muchos ya lo han señalado, podrían resultar en lesiones.

Por último, el concejal también planteó preocupaciones sobre la selección, las cualificaciones, la aptitud psicológica y la responsabilidad de los agentes del ICE de otros estados que están siendo enviados a sus vecindarios.