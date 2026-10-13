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Pésimas noticias en EE.UU. | Extranjeros con documentos legales fueron detenidos durante una operación del ICE y podrían ser deportados

Recientemente, 12 ciudadanos de Hong Kong fueron detenidos en EE.UU. y enfrentan deportación tras la expiración de su estatus legal.

Extranjeros con documentos legales fueron detenidos durante una intervención del ICE.
Extranjeros con documentos legales fueron detenidos durante una intervención del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El gobierno de Donald Trump continúa impulsando una drástica política migratoria, lo que está generando gran preocupación entre los migrantes. Recientemente, un operativo causó que 12 ciudadanos de Hong Kong, que residen y trabajan en Estados Unidos, fueran detenidos y que ahora enfrenten una deportación inmediata cuando expire su estatus legal en febrero.

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Ciudadanos de Hong Kong fueron detenidos y podrían ser expuestos a la deportación

Los abogados que representan a los detenidos en tribunales de inmigración hablaron con 'Político' y confirmaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han arrestado al menos a una docena de personas en aeropuertos de Estados Unidos desde junio.

De acuerdo con sus declaraciones, estos agentes amenazaron a los extranjeros con mantenerlos bajo una custodia indefinida a menos que acepten una deportación voluntaria, pese a que existe una directiva presidencial de la administración Biden que les permite residir y trabajar en el país hasta el 5 de febrero de 2027.

Mientras que un ciudadano de Hong Kong, que fue detenido en julio en el aeropuerto O’Hare de Chicago, confirmó lo revelado por el letrado. "Los agentes del ICE me obligaron a firmar un documento de salida voluntaria. Me dijeron: 'Si no firma esto, irá a prisión durante meses'", contó. Esta persona ha solicitado permanecer en el anonimato por temor a represalias.

Los investigadores académicos lograron identificar al menos a otras dos docenas de ciudadanos de Hong Kong que fueron detenidos este año, pero no han determinado si cumplen con los requisitos para recibir protección o si se encuentran bajo custodia.

¿Qué dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre los ciudadanos de Hong Kong?

El Departamento de Estado señaló que en el 2021 había aproximadamente 3.800 ciudadanos de Hong Kong en el país. Por otro lado, el DHS, encargado del ICE, decidió no pronunciarse sobre estos casos específicos, pero afirmó que las autorizaciones de trabajo para ciudadanos de Hong Kong no significan que se les otorga un estatus legal en EE.UU.

Además, el departamento indicó que no existe impedimento para someter a estos extranjeros a procedimientos de deportación. A pesar de ello, varios jueces ordenaron la liberación de algunos detenidos de Hong Kong en diversos casos.

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