Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Gobierno de Trump planea ordenarle al ICE incrementar las detenciones diarias a esta cifra insólita

Recientemente se conoció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaría planeando aumentar a 3.000 los arrestos de inmigrantes. Esto representaría un incremento del 50% respecto al promedio reciente de la agencia. Esta medida apuntaría a intensificar los operativos migratorios de todo el país, según lo informado por CNN.

ICE realizaría 3.000 detenciones diarias de inmigrantes en EE.UU.

Según las fuentes consultadas por CNN, la dirección del ICE habría solicitado a los agentes realizar 1.000 detenciones adicionales al día para alcanzar la meta de 3.000 arrestos diarios con la finalidad de que lleguen a las 19.000 detenciones semanales, teniendo en cuenta que los operativos suelen disminuir durante los fines de semana.

Cabe mencionar que esta orden retoma una exigencia impulsada anteriormente por la Casa Blanca que, con el tiempo, el ICE había tenido dificultades para cumplir de manera sostenida.

Hasta hace un tiempo, la agencia registraba alrededor de 2.000 arrestos diarios, por lo que esta nueva meta supondría un aumento considerable de las operaciones contra inmigrantes indocumentados.

Asimismo, esta medida fue anunciada en medio de la creciente presión sobre los agentes migratorios para intensificar las operaciones destinadas a localizar y detener a extranjeros sujetos a deportación. En paralelo a ello, el ICE ha solicitado ampliar la capacidad de sus centros de detención ante el incremento de las operaciones migratorias.

¿Qué reveló el Gobierno acerca de las cuotas de arrestos del ICE?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que existan cuotas obligatorias para los agentes migratorios. Un portavoz de la institución declaró a CNN: "No existen cuotas de arrestos".

Mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, negó haber recibido instrucciones de la Casa Blanca para establecer objetivos numéricos de detenciones. Sus declaraciones contrastan con los reportes acerca de la nueva meta que el ICE quiere alcanzar.

Por último, la información acerca de la meta de los 3.000 arrestos diarios solo se basa en fuentes anónimas consultadas por CNN. Este objetivo debe distinguirse de una cuota oficial reconocida por el DHS. Este posible aumento de las operaciones migratorias mantiene en vilo a los inmigrantes en Estados Unidos.