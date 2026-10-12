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Excelentes noticias para inmigrantes | Exagentes del ICE no podrían convertirse en policías dentro de California: Así será la nueva ley propuesta por Gavin Newsom

El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1627, que inhabilita a exagentes de ICE para convertirse en policías en California solo si tuvieron conducta grave.

Exagentes del ICE no podrían convertirse en policías dentro de California
Exagentes del ICE no podrían convertirse en policías dentro de California | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El gobernador Gavin Newsom acaba de firmar la ley AB 1627 que consiste en que los exagentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que busquen algún puesto en la policía de California podrían quedar inhabilitados de laborar allí. Con esta medida, se incrementan las causales para impedir que una persona se convierta en oficial de paz en el estado.

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¿Qué establece la ley AB 1627?

La AB 1627 firmada por Newsom impedirá que los exagentes del ICE sean contratados como policías u otros empleados públicos en California, solo si, durante las tareas de control migratorio federal, incurrieron en una conducta grave o perdieron su certificación policial; esto quiere decir que la ley no veta automáticamente a todos los exagentes del ICE.

"La AB 1627 no se redactó de la noche a la mañana. Fue el resultado de muchas conversaciones, de escuchar atentamente y de trabajar con personas que se preocupan por la seguridad pública y la rendición de cuentas. Si alguien tiene un historial documentado de mala conducta, no debería poder dejar una agencia y simplemente ponerse otro uniforme sin rendir cuentas”, dijo la asambleísta demócrata Anamarie Ávila Farías en un comunicado.

Detalles que evaluarán en los exagentes del ICE

Para decidir si un agente accederá a un cargo policial, las autoridades revisarán principalmente:

  • Si cometió conducta grave durante su servicio en operaciones migratorias federales.
  • Si su certificación como agente del orden fue revocada mientras trabajaba para el gobierno federal.
  • Sus antecedentes y su conducta personal conforme a los estándares de selección y capacitación de agentes de paz de California.

¿Cuándo entrará en vigor la AB 1627?

A pesar de que Newsom firmó la ley AB 1627 el pasado 29 de septiembre del 2026, recién la vigencia de la ley será el 1 de enero del 2027, de acuerdo a lo establecido en el calendario general aplicable a las leyes ordinarias estatales.

Asimismo, el gobernador afirmó que la promulgación de la ley forma parte de su estrategia para aumentar la transparencia en las acciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

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