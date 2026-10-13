Alerta máxima inmigrantes | ICE anuncia que perseguirá a personas pese a que no tengan antecedentes en estas zonas de EE.UU.

Hace unos días, se difundió un informe donde se conoció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha un operativo de 45 días en California. En este sentido, las organizaciones comunitarias han notado un incremento en la presencia de agentes en las calles de San Diego, lo que ha generado gran inquietud entre los extranjeros y la comunidad.

ICE perseguirá a inmigrantes pese a que no tengan antecedentes en EE.UU.

De acuerdo al 'Washington Examiner' y 'NBC San Diego', el ICE inició con este operativo llamado Operación California Segura que tendrá una duración de 45 días en California. Según los informes de fuentes internas de la agencia y activistas de la comunidad, esta acción inició en San Diego y ahora se está expandiendo a otras áreas del estado, como el Valle Central, Fresno y San Francisco.

Cabe destacar que la Operación California Segura es una iniciativa que ha generado preocupación entre los residentes de San Diego. Una fuente cercana al ICE reveló que los agentes tienen la orden de "perseguir a cualquiera", incluso a aquellos que no cuentan con antecedentes penales.

Por su parte, las organizadoras locales han notado un incremento en la vigilancia, con más agentes visibles en vehículos de matrícula foránea y en las cercanías de escuelas. Mea Domínguez, la activista del Comité de Defensa de City Heights, indicó que la comunidad ha recibido un flujo constante de llamadas, reportando una presencia policial inusualmente alta. "Estamos viendo autos nuevos, vehículos nuevos, matrículas nuevas, muchos más vehículos que antes", expresó Domínguez, pero también destacó que muchos de los agentes son desconocidos para la comunidad.

¿Cómo se han realizado los operativos en San Diego?

Mediante sus redes sociales, se han difundido varios videos que documentan los operativos policiales en San Diego, incluyendo las detenciones en estacionamientos y gasolineras. La agente de patrulla comunitaria, Cindy, compartió su preocupación por el aumento de la vigilancia, señalando que la situación ha empeorado en los últimos días. "Siento mucha tristeza. Me duele porque esto no es justo para nuestra comunidad", afirmó a 'NBC San Diego'.

Mientras que Elo-Rivera, concejal de San Diego, se pronunció sobre esta situación, organizando una marcha en respuesta a la vigilancia cerca de las escuelas. Él contó un incidente en el que los agentes del ICE detuvieron a una estudiante en la preparatoria Hoover, quien, luego de mostrar su identificación, una autoridad le dijo un desafortunado comentario.