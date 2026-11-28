El orden democrático descansa sobre una promesa doble. Garantiza libertades, elecciones periódicas y alternancia en el poder, y ofrece también la expectativa de una vida mejor para la ciudadanía que lo sostiene. Un modelo capaz de organizar comicios impecables, pero incapaz de asegurar un empleo digno, un hogar o una atención sanitaria oportuna, se vacía de sentido para buena parte de la población.

España brinda hoy domingo un ejemplo de ello. Los españoles elegirán un nuevo Parlamento luego de que el gobierno de Pedro Sánchez perdiera el apoyo de sus aliados en torno a un asunto tan concreto como la vivienda. Su gestión deja una economía que recientemente creció por encima del promedio europeo, aunque ese dinamismo no alcanzó a contener el costo del alquiler, que de norte a sur del país absorbe una porción creciente del sueldo de los jóvenes.

Ese vacío alimenta el avance de Vox, una agrupación de ultraderecha que una década atrás era marginal. Su discurso, hostil con los migrantes, las autonomías regionales y las políticas de igualdad, evoca la retórica de exclusión que hace casi noventa años dividió a la nación y la arrastró a una guerra civil seguida de cerca de cuatro décadas de dictadura. El descontento legítimo encuentra así voces que lo canalizan con propuestas simplistas, capaces de poner en riesgo garantías conquistadas con enorme sacrificio.

El fenómeno trasciende a la península ibérica y lo ideológico. En distintas latitudes, la desafección hacia las instituciones crece al ritmo de la sensación de abandono, y la gente, tolerante con los desacuerdos y la lentitud propia de la deliberación pública, difícilmente perdona la indiferencia frente a sus carencias.

El Perú conoce también en parte esa ecuación. Los piuranos que esta semana vieron sus casas inundadas, los vecinos que temen salir a la calle por la inseguridad y los pacientes que aguardan meses una cita médica comparten la misma historia. La legitimidad se conquista en las urnas y se renueva cada día en la calidad de los servicios, en la tranquilidad de los barrios y en la capacidad del Estado para reaccionar a tiempo.

Por tanto, la defensa del régimen democrático exige algo más que proclamar sus virtudes. Supone gobernar para resolver problemas reales y entender el voto como un reclamo de condiciones dignas, cuya desatención abre la puerta a quienes prometen atajos a costa de los derechos. Esa lección vale para todos los gobiernos, incluido el nuestro.