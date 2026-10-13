Donald Trump es duramente criticado por alabar una violenta detención del ICE a un inmigrante: "Nuestros héroes..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una serie de críticas, luego de que elogiara al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención de un hombre. Lo insólito es que durante el arresto, el hombre de nacionalidad dominicana fue baleado por los agentes mientras estaba en su vehículo cuando su menor hijo se encontraba en la parte trasera del auto en Nueva York.

"Ayer, nuestros héroes del ICE capturaron a un hombre con un historial criminal largo como una milla que era buscado por posible asesinato y asesinato en una pandilla; en otras palabras: la pandilla mató a alguien. Una persona encantadora", dijo el mandatario durante un mitin en Syracuse.

Trump se pronunció sobre el arresto del dominicano que fue baleado por el ICE

Hace unas semanas, se reportó que Oscar Bengal, de 28 años, fue baleado por unos agentes del ICE en su auto, donde también se encontraba su hijo de cinco años, todo ello ocurrió en el vecindario de Marble Hill en El Bronx. A pesar de que esta acción fue repudiada por las autoridades demócratas, locales y estatales, Trump abordó este incidente de otra manera muy distinta.

"Es una persona muy peligrosa y lo capturaron. Pero en lugar de recibir elogios, el ICE está siendo despreciado por los políticos de Nueva York que lo dejaron suelto", agregó el mandatario y reiteró que Bengal es "buscado por asesinato", mientras que los demócratas buscan liberarlo.

Además, el mandatario mientras daba su discurso también reveló su apoyo al candidato republicano a la gobernación del estado de Nueva York, Bruce Blakeman, y prometió que si sale electo y los republicanos ganan en el Congreso, impedirán que "los extranjeros ilegales criminales sean liberados" y "vetarán las ciudades y estados santuario".

Migrantes de Nueva York salen a reclamar la eliminación del ICE

Tras el tiroteo a Bengal, se realizó una protesta en la Gran Manzana y reclamaron la abolición del ICE y también que se realice una investigación independiente de la Fiscalía General de Nueva York sobre este caso. Actualmente el sospechoso ha sido trasladado de una cárcel de Nueva Jersey a otra de Nueva York, luego de que saliera del hospital.