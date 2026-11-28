¿Los reyes Felipe VI y Letizia votan en las elecciones de España 2026?: esta es la tradición que mantiene la Familia Real De la princesa Leonor y la infanta Sofía, ahora mayores de edad, también se espera que se mantengan al margen en las elecciones generales de 2026, siguiendo la práctica familiar.

A pesar de que la legislación no prohíbe su derecho al voto, la abstención busca preservar la imparcialidad de la Corona ante las distintas opciones electorales en el país.

A pesar de que la legislación no prohíbe su derecho al voto, la abstención busca preservar la imparcialidad de la Corona ante las distintas opciones electorales en el país. Foto: Casa Real

Los reyes Felipe VI y Letizia no suelen acudir a las urnas durante las elecciones generales de España, pese a que la legislación no les prohíbe ejercer su derecho al voto. Esta decisión responde a una tradición de la Familia Real, vinculada con la neutralidad política que debe mantener la Corona.

La misma práctica se extiende a la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes ya tienen edad suficiente para participar en los comicios. Aunque ambas pueden votar legalmente, se espera que sigan la costumbre de sus padres y se mantengan al margen de las elecciones generales de 2026.

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¿Por qué Felipe VI y Letizia no votan en las elecciones de España?

La Constitución española establece que el rey es el jefe del Estado y representa su unidad y permanencia. Por ese motivo, Felipe VI debe mantener una posición institucional neutral y evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como un respaldo a una formación política.

Sin embargo, no existe una norma que prohíba expresamente al monarca o a otros integrantes de la Familia Real votar. La abstención responde a una tradición no escrita que busca preservar la imparcialidad de la Corona frente a los partidos y las distintas opciones electorales.

Leonor y Sofía también seguirían la tradición de sus padres

La princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentran ante sus primeras elecciones generales como mayores de edad. Ambas cumplen los requisitos para votar, pero se espera que tampoco participen en los comicios del domingo 29 de noviembre, siguiendo la costumbre de la institución.

Esta tradición no significa que los integrantes de la Familia Real nunca puedan acudir a las urnas. Una de las excepciones ocurrió en febrero de 2005, cuando Felipe VI y Letizia, entonces príncipes de Asturias, participaron en el referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea.