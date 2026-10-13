No se salvan ni los migrantes legales en EE.UU. | Denuncian que extranjeros con Green Card pasan muchos días detenidos y sin acceder a un abogado

Recientemente, se conoció que al menos 19 personas con Green Card estuvieron detenidas por más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) entre enero y julio del 2026. Es por ello que las autoridades de la ciudad han reclamado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) por mejores condiciones, atención médica y acceso a defensores para las personas retenidas.

19 personas con Green Card estuvieron detenidas por más de 72 horas

Según la investigación de San Francisco Chronicle, al menos 25 personas permanecieron durante más de tres días en una sala de SFO utilizada por la CBP. Del total, 19 tenían Green Card y pese a ello, fueron trasladados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Este informe generó que el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, y el director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, enviaran una carta a los responsables locales de la CBP. En el documento expresaron su preocupación por las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia federal.

"Retener personas durante días en las condiciones descritas en los informes públicos es inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad", señalaron Chiu y Nakornkhet en la carta. Los funcionarios también revelaron que la CBP debe garantizar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas que llegan o transitan por SFO.

Uno de los casos más destacados y citados por San Francisco Chronicle se trató de un residente permanente de 67 años con diabetes, quien aseguró que estuvo ocho días en la sala de espera. Según contó, durmió sentado en una silla, con las luces encendidas y durante todo ese tiempo no tuvo una manera de controlar sus niveles de glucosa.

¿Qué dijo la CBP sobre las detenciones en SFO?

Por su parte, la CBP sostuvo que se encuentra comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que se encuentran bajo custodia. "El tiempo y la naturaleza de ese procesamiento pueden variar dependiendo de diversos factores, incluidos los registros necesarios, la coordinación con otras agencias gubernamentales y la logística de transporte o viaje", afirmó el portavoz de la CBP, Jaime Ruiz.

La agencia también aseguró que las instalaciones de SFO cuentan con un alojamiento adecuado y acceso a servicios médicos cuando son necesarios. Asimismo, las normas del CBP establecen que, por lo general, las personas bajo custodia no deberían permanecer más de 72 horas en una instalación de detención y que tendría que procurarse el menor tiempo posible.