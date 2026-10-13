Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Expediente Liceo Naval: abusadores tendrían un acuerdo y chats desmienten versiones | Arde Troya con Juliana Oxenford

Latinos en USA

No se salvan ni los migrantes legales en EE.UU. | Denuncian que extranjeros con Green Card pasan muchos días detenidos y sin acceder a un abogado

Al menos 19 personas con Green Card fueron detenidas más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco entre enero y julio de 2026.

Extranjeros con Green Card estarían pasando muchos días detenidos en los aeropuertos.
Extranjeros con Green Card estarían pasando muchos días detenidos en los aeropuertos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Recientemente, se conoció que al menos 19 personas con Green Card estuvieron detenidas por más de 72 horas en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) entre enero y julio del 2026. Es por ello que las autoridades de la ciudad han reclamado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) por mejores condiciones, atención médica y acceso a defensores para las personas retenidas.

Puedes ver

Terror para inmigrantes en EE.UU. | Imágenes revelaron que agente del ICE atropello a hombre en Texas: Este fue el final del extranjero

lr.pe

19 personas con Green Card estuvieron detenidas por más de 72 horas

Según la investigación de San Francisco Chronicle, al menos 25 personas permanecieron durante más de tres días en una sala de SFO utilizada por la CBP. Del total, 19 tenían Green Card y pese a ello, fueron trasladados a centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Este informe generó que el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, y el director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, enviaran una carta a los responsables locales de la CBP. En el documento expresaron su preocupación por las condiciones en las que permanecen las personas bajo custodia federal.

"Retener personas durante días en las condiciones descritas en los informes públicos es inhumano, inaceptable y contrario a los valores de la ciudad", señalaron Chiu y Nakornkhet en la carta. Los funcionarios también revelaron que la CBP debe garantizar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas que llegan o transitan por SFO.

Uno de los casos más destacados y citados por San Francisco Chronicle se trató de un residente permanente de 67 años con diabetes, quien aseguró que estuvo ocho días en la sala de espera. Según contó, durmió sentado en una silla, con las luces encendidas y durante todo ese tiempo no tuvo una manera de controlar sus niveles de glucosa.

¿Qué dijo la CBP sobre las detenciones en SFO?

Por su parte, la CBP sostuvo que se encuentra comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que se encuentran bajo custodia. "El tiempo y la naturaleza de ese procesamiento pueden variar dependiendo de diversos factores, incluidos los registros necesarios, la coordinación con otras agencias gubernamentales y la logística de transporte o viaje", afirmó el portavoz de la CBP, Jaime Ruiz.

La agencia también aseguró que las instalaciones de SFO cuentan con un alojamiento adecuado y acceso a servicios médicos cuando son necesarios. Asimismo, las normas del CBP establecen que, por lo general, las personas bajo custodia no deberían permanecer más de 72 horas en una instalación de detención y que tendría que procurarse el menor tiempo posible.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No se salvan ni los migrantes legales en EE.UU. | Denuncian que extranjeros con Green Card pasan muchos días detenidos y sin acceder a un abogado

Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas

¿Buscas un plan petfriendly? Purina celebra sus 100 años con actividades gratuitas para familias y mascotas

Latinos en USA

Alerta máxima inmigrantes | ICE anuncia que perseguirá a personas pese a que no tengan antecedentes en estas zonas de EE.UU.

Alerta máxima | Deportaciones masivas aumentarán en EE.UU.: Sheriff recibirá más de US$9 millones para que coopere con las redadas del ICE

Excelentes noticias para inmigrantes | Exagentes del ICE no podrían convertirse en policías dentro de California: Así será la nueva ley propuesta por Gavin Newsom

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución del Senado reanuda este martes el debate sobre la delegación de facultades legislativas

Papa León XIV Últimas Noticias: Sumo pontífice ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”