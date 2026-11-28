Pésimas noticias para inmigrantes en Texas | Autoridades revisarán estatus legal y ciudadanía para renovar este documento clave del DMV El DMV de Texas ha aprobado nuevos requisitos para el registro vehicular, exigiendo la verificación de identidad y situación migratoria.

El Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Texas acaba de aprobar nuevas condiciones para los conductores, pues ahora todos ellos deben tener en cuenta un cambio en los requisitos para mantener vigente el registro de sus vehículos. Ellos tendrán que acreditar su identidad y situación migratoria a través de una documentación oficial.

La finalidad de esta medida es verificar que quienes soliciten el registro cumplan con las condiciones legales de residencia en Estados Unidos y reducir la posibilidad de utilizar documentos que no permitan confirmar esa información. Sin embargo, ten en cuenta que esto no modifica los requisitos para conseguir o renovar la licencia de conducir.

¿Cuándo implementarán este requisito para renovar las placas en Texas?

Ten en cuenta que la aplicación de nuevas exigencias se organizó en dos etapas:

En el caso de quienes soliciten registrar un vehículo por primera vez, la obligación empezó el 5 de marzo de 2026.

Para las renovaciones, el TxDMV fijó un plazo adicional y prevé iniciar la exigencia de los nuevos documentos el 1 de enero de 2027.

Hasta entonces, los trámites de renovación continúan regidos por las normas que estaban vigentes antes de noviembre de 2025. El aplazamiento obedece a la necesidad de ajustar los procedimientos administrativos.

Documentos que servirán para renovar tu registro vehicular

Desde enero de 2027, las personas que realicen la renovación individual de su auto tendrán que presentar una identificación vigente incluida en la denominada Lista A. Entre las alternativas admitidas se encuentran:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares Real ID, expedida por cualquier estado o territorio de Estados Unidos.

Licencias e identificaciones de los 31 estados que exigen acreditar la presencia legal en el país antes de emitir esos documentos. Esta opción incluye incluso identificaciones que no tengan formato Real ID o que lleven las leyendas "temporary" o "limited term".

Licencia o identificación estatal junto con un documento que pruebe la ciudadanía estadounidense. Para ello podrá presentarse un certificado de nacimiento del país, un Certificado de Naturalización (N-550 o N-570) o un Certificado de Ciudadanía (N-560 o N-561).

Además, también se admitirán las libretas de vuelo, el pasaporte estadounidense en vigor o un pasaporte extranjero acompañado del Formulario I-94, siempre que no esté vinculado exclusivamente a una condición de parole, una tarjeta de residencia permanente válida o una visa de inmigrante aún vigente.