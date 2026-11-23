Graban insólito momento en Walmart | Cámara captó una inesperada presencia dentro del supermercado y dejó a todos con la boca abierta La grabación muestra al ciervo explorando los pasillos del Walmart de Mount Airy, creando una escena inusual que dejó a todos boquiabiertos.

Así como hay momentos de terror que generan pánico en las tiendas Walmart, en algunas ocasiones ocurren ciertos incidentes inesperados que le sacan una sonrisa a cualquiera. Recientemente, un ciervo irrumpió dentro de una tienda Walmart de Mount Airy, Estados Unidos, causando sorpresa entre clientes y trabajadores. Este curioso episodio fue grabado por una testigo, quien posteriormente envió el clip al medio WXII-TV.

Graban a un ciervo en el interior de un Walmart de Mount Airy

Este insólito hecho fue presenciado tanto por trabajadores como clientes, quienes realizaban sus compras dentro del Walmart de Mount Airy; sin embargo, fue Destiny Penn quien grabó al ciervo mientras recorría los pasillos, una escena inusual que sorprendió a los presentes.

Luego de lo ocurrido, Penn no dudó en compartir la grabación con WXII-TV para mostrar lo ocurrido dentro del establecimiento. Hasta el momento, se desconoce cómo el animal logró ingresar a la tienda.

Walmart se pronuncia sobre el ingreso del ciervo a la tienda

Por su parte, las autoridades del reconocido supermercado estadounidense brindaron una declaración al medio WXII-TV. Allí confirmaron que sus trabajadores tuvieron que intervenir para retirar al animal del recinto sin que se registraran incidentes o daños a la tienda.

"Los empleados lograron sacar al ciervo de la tienda sin que se registraran heridos ni daños materiales. Agradecemos a nuestro equipo por ayudar a resolver este incidente de manera segura", señaló la compañía.

La empresa destacó la intervención de sus trabajadores y además confirmó que el incidente con el animal terminó sin personas heridas ni daños materiales, por lo que no se necesitó ayuda de protección animal pues se trató de uno silvestre que estaba merodeando el lugar.

Por último, esta inesperada aparición del animal convirtió una jornada habitual de compras en una de las escenas más hilarantes del año, sorprendiendo a cientos de clientes que visitan todos los días este Walmart en Estados Unidos.