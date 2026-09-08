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Atención máxima inmigrantes | La verdad sobre si puedes conseguir la Green Card y vivir en el extranjero

Si te encuentras fuera de Estados Unidos y estás solicitando la Green Card, debes saber que existen diversas categorías de elegibilidad.

La verdad sobre si puedes conseguir la Green Card y vivir en el extranjero.
La verdad sobre si puedes conseguir la Green Card y vivir en el extranjero. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Inicialmente, debes saber que una persona que vive en México u otro país sí puede iniciar el proceso para conseguir la Green Card a través de un proceso consular; sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exige mantener a Estados Unidos como lugar de residencia permanente, pues las ausencias prolongadas pueden generar problemas para conservar el estatus.

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¿Puedes tramitar la Green Card si estás en el extranjero?

Conseguir la Green Card mientras vives en otro país sí es posible. Cuando el solicitante está fuera de EE.UU., el procedimiento correspondiente es el trámite consular, que inicia con una petición de un inmigrante presentada ante el USCIS por un familiar que reúna las condiciones o por un empleador estadounidense.

Según la información oficial, una vez que se aprueba la petición y si existe una visa de inmigrante disponible, el Centro Nacional de Visas (NVC) seguirá con el expediente y deberá comunicar al solicitante los pasos para realizar el pago y, además, presentar la documentación requerida.

Previo a la entrevista, el interesado tendrá que completar un examen médico con un profesional autorizado. Este requisito forma parte del proceso consular y tendrá que cumplirse previo a la cita correspondiente.

¿Puedes vivir en otro país luego de recibir la Green Card?

De acuerdo con USCIS, la Green Card no está destinada a quienes pretenden mantener su hogar fuera de Estados Unidos. El hecho de contar con una tarjeta verde vigente no significa que sea posible establecer la residencia habitual en México y solo utilizar la Green Card para ingresar ocasionalmente a la nación americana.

Si presentas una ausencia continua superior a un año podrías provocar la pérdida del estatus de residencia permanente. Incluso una estadía en el extranjero superior a lo estimado podría ser cuestionada al regresar.

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