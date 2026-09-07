Atención extranjeros | Estas son los 5 factores claves que el USCIS revisará para decidir si te otorga la Green Card

Los 5 factores claves que el USCIS revisará para decidir si te otorga la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Los 5 factores claves que el USCIS revisará para decidir si te otorga la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que acaba de actualizar la guía sobre la inadmisibilidad por carga pública para solicitudes de residencia permanente. Con esta guía se definirá, con base en ciertos factores, si es que el extranjero cuenta con autosuficiencia económica para recibir el beneficio migratorio.

¿Cuáles son los cinco factores de carga pública que evaluará el USCIS para otorgar la Green Card?

Desde ahora, la ley federal exige que los oficiales analicen cinco factores obligatorios en cada trámite de ajuste de estatus. Según una guía actualizada del USCIS, los funcionarios decidirán cada caso según estos aspectos:

La edad del solicitante: se valorarán los años de la persona extranjera para establecer su posibilidad de incorporarse de inmediato al mercado laboral.

El estado de salud: el examen médico permitirá saber si el aspirante presenta enfermedades graves que impliquen gastos sanitarios continuos a cargo del erario público.

El estado familiar: la composición del núcleo doméstico ofrecerá datos sobre la cantidad de dependientes que están bajo la responsabilidad del solicitante de la residencia.

Los activos y la situación financiera: la revisión de cuentas bancarias, bienes inmuebles e ingresos anuales servirá para comprobar si dispone de respaldo económico suficiente.

La educación y las destrezas: el nivel de formación y las capacidades técnicas del solicitante indicarán su probabilidad de obtener un empleo de manera estable.

¿Cómo funcionará la fianza pública por carga pública para conseguir la Green Card?

A partir del 18 de septiembre, los evaluadores tendrán la atribución de sugerir una fianza por carga pública si es que el solicitante resulta inadmisible solo por este motivo financiero. En este sentido, el depósito funciona como una garantía económica para asegurar que el extranjero no dependerá de los fondos del Estado.

El solicitante tendrá que presentar el Formulario I-945 para poder registrar esta fianza tras recibir una invitación formal de la oficina de inmigración. No obstante, el monto del seguro dependerá del cálculo de la asistencia que el individuo recibiría durante los siguientes cinco años.