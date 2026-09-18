Atención inmigrantes | Este es el cambio que el USCIS aplicará desde HOY para quienes tramiten su Green Card

El cambio que el USCIS aplicará desde HOY para los solicitantes de la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El cambio que el USCIS aplicará desde HOY para los solicitantes de la Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que a partir del 18 de septiembre, se modificará el formulario que deben presentar quienes buscan conseguir la green card a través de un ajuste de estatus. Esta nueva versión incluirá las preguntas sobre beneficios públicos y además servirá para establecer si el solicitante podría convertirse en carga pública.

¿En qué consiste el cambio que USCIS aplicará para los solicitantes de la Green Card?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que a partir del 18 de septiembre, el USCIS utilizará una nueva edición del formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus.

De acuerdo con el documento, se utilizará para tramitar la residencia permanente legal dentro de Estados Unidos. Además anunciaron que no habrá un periodo de gracia: USCIS rechazará las ediciones del 20/1/25 y 4/9/26 si poseen matasellos o son presentadas electrónicamente desde el 18 de septiembre. Desde esa fecha, solo aceptará la edición 09/18/26.

La actualización modificará las preguntas vinculadas con la causal de inadmisibilidad por carga pública.Aquellos interesados tendrán que informar si solicitaron, recibieron o fueron aprobados o certificados para acceder a algún beneficio sujeto a una evaluación de ingresos.

¿Cómo evaluará el USCIS cada solicitud?

Debes saber que si recibes algún beneficio no provocaría automáticamente el rechazo de la solicitud. Los oficiales tendrán que valorar ese antecedente, junto con el resto de las condiciones particulares del extranjero. La medida exige que esta revisión contemple, como mínimo, cinco aspectos:

Edad.

Estado de salud.

Situación familiar.

Bienes, recursos y condición financiera.

Educación y habilidades.

Asimismo, los agentes también podrán analizar la declaración jurada del patrocinio económico presentada a través del formulario I-864, cuando corresponda.

¿Cuáles son los beneficios que deberá declarar el solicitante ante el USCIS?

El nuevo formato solicitará las fechas, montos y los motivos relacionados con las prestaciones recibidas. También recopilará datos sobre su situación financiera, el historial laboral y el acceso a programas públicos del interesado.

A partir del cambio, el USCIS podrá evaluar cualquier beneficio público sujeto a una prueba de recursos económicos, incluidas prestaciones monetarias y no monetarias. Las ayudas que antes quedaban excluidas solo podrán considerarse si fueron recibidas desde el 18 de septiembre. Ten en cuenta que los beneficios del Seguro Social, las pensiones gubernamentales, el seguro por desempleo y los programas para veteranos permanecerán fuera del análisis.