Terror en Walmart | Empleado es acusado de ayudar a un hombre a acabar con la vida de su esposa: El hecho ha causado alarma Keyshaad Cook presuntamente compartió información vital sobre horarios y movimientos de Cooper con su cómplice, Destino Jean-Louis, esposo de la víctima.

Empleado de Walmart es acusado de ayudar a un hombre a acabar con la vida de su esposa.

Empleado de Walmart es acusado de ayudar a un hombre a acabar con la vida de su esposa. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente se conoció que un trabajador de Walmart fue detenido por haber presuntamente participado en el asesinato de una empleada del supermercado en Pensilvania, Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, Keyshaad Cook habría proporcionado a Destino Jean-Louis, esposo de la víctima, los movimientos y horarios de ella.

Cabe mencionar que este aterrador hecho ocurrió el pasado 21 de octubre del 2026 en el estacionamiento de un Walmart ubicado en Cheltenham Township, cuando Jean-Louis le disparó a su pareja.

Empleado de Walmart habría ayudado a planificar el asesinato de su compañera

Según el medio NBC10 Philadelphia, Cook, de 21 años, habría colaborado con Jean-Louis, de veintitrés, para facilitar el ataque contra Latosha Ann Cooper, de 45 años. Los investigadores revelaron que el trabajador compartió información acerca de la ubicación y los turnos de la víctima, además de alentar al sospechoso a cometer el crimen.

Asimismo, encontraron mensajes y registros de llamadas entre ambos hombres que reforzarían esta teoría. Las pesquisas también indicaron que la noche del crimen, Cook habría contactado a Jean-Louis cerca de las 9.15 p. m. para indicarle que acudiera a la tienda. Los registros telefónicos demostraron que el sospechoso salió de su vivienda poco después y se dirigió al Walmart de Cheltenham.

¿El trabajador de Walmart involucrado en el asesinato fue detenido?

Inicialmente, Jean-Louis fue arrestado el 23 de octubre en una vivienda de Filadelfia. Allí los investigadores hallaron 11 cartuchos calibre .22, además, el análisis de sus registros telefónicos permitió rastrear sus recorridos entre su domicilio y el Walmart de Cheltenham durante las semanas previas al asesinato.

Por esta razón, Jean-Louis está enfrentando cargos por asesinato en primer y tercer grado, así como otros delitos relacionados con la muerte de Cooper.

A raíz de que la investigación continuó, se permitió identificar a Cook luego de que los detectives revisaran el teléfono celular del primer acusado y encontraran mensajes que presuntamente lo vinculaban con el ataque. Este segundo sospechoso fue detenido el 17 de diciembre.

Actualmente Cook está acusado de conspiración para cometer un asesinato en primer y tercer grado, además de un asesinato en tercer grado. Al día siguiente, compareció ante un juez que estableció una fianza de 1 millón de dólares en efectivo. Su audiencia preliminar quedó programada para el 3 de diciembre.