Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: a qué hora empieza el partido por la última fecha del Torneo Clausura Los victorianos, que se alistan para la final de la Liga 1, buscan despedirse del Clausura con un triunfo. Sigue la transmisión del partido Alianza Lima vs FC Cajamarca.

VER Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY | El último partido de los blanquiazules en el Torneo Clausura se juega en el Alejandro Villanueva. Ambas escuadras se enfrentarán a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Los dirigidos por Pablo Guede no se juegan nada en este cotejo, pues ya tienen asegurada su presencia en la final de la Liga 1. Por su parte, el elenco de Cajamarca necesita un milagroso triunfo por 8 o más goles para salvarse del descenso.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

En territorio peruano, el compromiso entre blanquiazules y cajamarquinos se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m.

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca?

La transmisión del partido Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: pronósticos y apuestas

Las casas de apuestas ubican a Alianza Lima como favorito para el duelo.

Betsson: gana Alianza Lima (1,17), empate (6,90), gana FC Cajamarca (12,00)

Betano: gana Alianza Lima (1,24), empate (6,40), gana FC Cajamarca (10,50)

Caliente: gana Alianza Lima (1,21), empate (6,50), gana FC Cajamarca (14,50)

Bet365: gana Alianza Lima (1,20), empate (6,50), gana FC Cajamarca (11,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,18), empate (7,00), gana FC Cajamarca (10,90)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,26), empate (5,75), gana FC Cajamarca (9,50).



