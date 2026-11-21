Néstor Villanueva denuncia suplantación en redes y pide apoyo urgente: “Ayúdenme a denunciar esta cuenta” Néstor Villanueva alertó en sus redes oficiales sobre un perfil falso que usa sus videos para engañar a sus seguidores, en medio del conflicto legal que mantiene con Flor Polo por sus hijos.

Néstor Villanueva enfrenta un un problema de usurpación de identidad en medio de su conflicto legal con Flor Polo. Composición LR. YouTube

Néstor Villanueva enfrenta un un problema de usurpación de identidad en medio de su conflicto legal con Flor Polo. Composición LR. YouTube

Néstor Villanueva encendió las alertas entre sus seguidores tras denunciar públicamente ser víctima de suplantación de identidad en Instagram. El cantante de cumbia recurrió a sus plataformas digitales para exponer que terceras personas crearon un perfil falso utilizando sus datos personales, en un momento especialmente delicado para su entorno privado.

Este nuevo inconveniente se suma al prolongado enfrentamiento legal que el artista mantiene con su expareja, Florcita Polo, por el contacto con sus hijos. Ante el riesgo de que sus fanáticos resulten perjudicados por la cuenta fraudulenta, el cumbiambero solicitó el respaldo inmediato de su comunidad para reportar el perfil y lograr su bloqueo.

Néstor Villanueva alerta a sus seguidores de una cuenta en redes que se hace pasar por él. Composición LR. Instagram

Néstor Villanueva pide reportar perfil falso que usa sus videos para engañar a fans

El intérprete señaló que los responsables de la cuenta falsa vienen compartiendo videos de sus presentaciones musicales con el objetivo de hacerse pasar por él ante el público. Con el fin de prevenir una posible estafa hacia sus seguidores, el artista lanzó un pedido directo en sus historias: "Ayúdenme a denunciar esta cuenta que se hace pasar por mí, por favor".

Visiblemente preocupado por el uso indebido de su imagen, el cantante también se tomó el tiempo de señalar las diferencias clave entre su perfil oficial y el que intenta suplantarlo. "Esta es mi verdadera cuenta. Fíjense en los seguidores y las vistas de los videos", advirtió para evitar confusiones en redes sociales.

La expareja de Flor Polo señala las diferencias entre sus cuentas oficiales y las redes que se hacen pasar por él. Composición LR. Instagram.

Néstor Villanueva reafirma su lucha para poder ver a sus hijos

En paralelo a este episodio en internet, el exyerno de la popular 'Reina de las dietas' reiteró que aún mantiene su batalla legal para volver a ver a los menores que comparte con Flor Polo. El músico aseguró que agotará todas las instancias necesarias para poder ver a sus hijos. "Amo a mis hijos, mis hijos han estado todo el tiempo conmigo", expresó el cantante.

Semanas atrás, el cumbiambero ya se había referido a la tensa disputa que sostiene con la hija de Susy Díaz y sorprendió al revelar que lleva casi cinco años sin poder compartir con sus pequeños. Frente a los cuestionamientos en redes, el artista rechazó tajantemente las acusaciones que señalan que busca lucrar con sus conflictos familiares.