MIMP asegura que priorizó siete intervenciones para atender a víctimas en Condorcanqui en 2027 | Foto: Difusión

MIMP asegura que priorizó siete intervenciones para atender a víctimas en Condorcanqui en 2027 | Foto: Difusión Foto: difusión

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) sostuvo que priorizó siete intervenciones para atender a las niñas, mujeres y víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, durante el año 2027.

La cartera indicó que no creará un presupuesto especial para este fin, pues cubrirá las acciones con los recursos aprobados por el Congreso.

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La titular del sector, Mara Seminario, señaló que el ministerio “asegurará la continuidad de los servicios existentes y priorizará su fortalecimiento de acuerdo con las necesidades de la población de Condorcanqui”.

Según explicó la ministra, abordarán la prevención de la violencia sexual, la detección temprana, la protección de las víctimas, la atención especializada y su recuperación.

Refugio, chalupas y más personal

Entre las principales acciones de protección previstas para el próximo año, el sector anunció la construcción de un Hogar de Refugio Temporal (HRT) en un terreno cedido por la Municipalidad de Nieva. Este espacio permitirá albergar y resguardar a las víctimas de la zona.

Para acercar sus servicios a las comunidades más alejadas, el ministerio indicó que contará con dos chalupas, una de ellas adicional y proveniente de una donación.

Asimismo, mantendrán la continuidad del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) y de los dos Servicios de Atención Rural (SAR), cuyos equipos recibirán personal adicional.

Prevención en colegios

La cartera también aplicará el Protocolo Huamanga con el objetivo de asegurar una respuesta rápida frente a los casos de violencia sexual en la provincia.

De forma paralela, el sector ejecutará acciones de prevención comunitaria con enfoque intercultural e implementará el programa "Prevenir para proteger" en las instituciones educativas.

Estas intervenciones se complementarán con el despliegue de tambos itinerantes para llevar la atención del Estado directamente a las localidades de Condorcanqui.

El pedido congresal por S/ 22 millones

La respuesta del sector ocurre luego de las críticas por la falta de dinero adicional para esta provincia amazónica en el Presupuesto 2027.

En esa zona, muchas niñas y adolescentes indígenas sufren violencia sexual y carecen de embarcaciones para salir de sus comunidades a denunciar, así como de albergues seguros donde quedarse durante sus procesos.

Previo a la votación final de la ley, 15 parlamentarios de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras, entre ellos Ruth Luque, Indira Huilca, Mirtha Vásquez, Jaime Quito, Pablo Alfonso López Chau y José Castillo Terrones, remitieron una carta al titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista.

Allí alertaron sobre "brechas persistentes" y "ausencia de servicios permanentes en el territorio", por lo que pidieron usar S/ 22 millones de la Reserva de Contingencia para atender urgencias en Condorcanqui y en el distrito vecino de Imaza.

La iniciativa legislativa proponía dividir ese fondo entre cuatro instituciones públicas. El Gobierno Regional de Amazonas recibiría hasta S/ 14 millones para levantar el hogar de refugio, comprar medicinas para las postas y brindar atención intercultural.

Por su parte, el MIMP obtendría hasta S/ 5,5 millones para transporte por río y alojamiento temporal en Nieva, mientras que el Ministerio de Salud contaría con hasta S/ 1,5 millones para prevenir casos de suicidio y el Ministerio de Justicia con hasta S/ 1 millón para revisar denuncias archivadas o prescritas.