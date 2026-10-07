La terrorífica advertencia de abogados de inmigración en EE.UU.: "El ICE está desapareciendo a personas..."

Recientemente, los Miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) han denunciado una serie de cambios drásticos en la gestión migratoria. La organización indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está aplicando tácticas donde ocultan el paradero de los migrantes, por lo que dificultan la asistencia legal durante las detenciones.

Los especialistas sostuvieron que esta acción amenaza los procesos críticos y genera un clima de caos en el sistema de detención en Estados Unidos.

La dura advertencia del AILA: "El ICE desaparece a personas en el sistema"

De acuerdo con lo revelado por Greg Chen, director senior de Relaciones Gubernamentales de AILA, durante una sesión informativa, la administración federal desarrolla estas acciones en secreto. "El ICE desaparece a personas en el sistema de detención", dijo.

Chen indicó que las audiencias judiciales están ocurriendo en lugares ocultos y sin marcas identificatorias. Esto priva a los afectados de la capacidad de ejercer su defensa. Además, destacó que las personas perjudicadas no representan los casos más graves del sistema, sino que a menudo incluyen individuos que ya poseen una solicitud pendiente de protección legal, asilo o permisos de trabajo, según las leyes establecidas por el Congreso.

"El trasfondo es que cambios dramáticos en las políticas están creando caos, amenazando el debido proceso y generando impactos significativos en las vidas de las personas, y está ocurriendo en secreto... Las audiencias se llevan a cabo en lugares ocultos y sin marcar", indicó el dirigente.

"Lo que es más importante, las personas perjudicadas ciertamente no son 'las peores de las peores'. Cada vez incluyen más a personas que ya tienen una solicitud pendiente de protección legal, podría ser asilo, podría ser un permiso de trabajo, y están pasando por el debido proceso de solicitud que el Congreso estableció en la ley", señaló Chen.

AILA es una asociación fundada en 1946 sin fines de lucro y apartidista que ofrece una formación jurídica continua, servicios profesionales, información y conocimientos especializados a más de 18.000 abogados que ejercen y enseñan derecho de inmigración.

¿Dónde pueden estar los detenidos por el ICE?

La preocupación de la organización se centra en la imposibilidad de localizar a los detenidos. Ruby Powers, miembro del Comité de Promoción de Medios de AILA, señaló que el sistema de búsqueda en línea es la única herramienta disponible para los abogados, pero actualmente hay fallas críticas. "Aquellos con órdenes finales de deportación desaparecen del sistema de localización", señaló Powers.

La abogada comparó la situación con un juego de azar donde las autoridades mueven a los migrantes de una jurisdicción a otra sin la necesidad de notificar a sus representantes legales. Esto impedirá la presentación del hábeas corpus, la única vía judicial de peso para solicitar la liberación o cuestionar la ilegalidad de una detención.

Kel White, tesorera de AILA en Washington D.C. no dudó en comparar el proceso de encontrar una sala de audiencia con el juego infantil de escondite, pero advirtió las consecuencias letales que esta desorganización conlleva. "Es la vida con consecuencias reales para las personas que ingresan a esa corte, donde no comparecer significa la deportación", remarcó White.