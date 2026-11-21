Atención máxima | Familias beneficiarias de SNAP recibirán hasta US$1,023 en diciembre: Estos son los hogares que accederán y cuándo pagarán El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) proporciona apoyo económico a hogares de bajos ingresos en EE. UU. para la compra de alimentos.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) entrega un apoyo económico a los hogares de bajos ingresos para complementar su presupuesto para alimentos en Estados Unidos. Si recibes esta ayuda todos los meses, debes saber en qué fecha te llegará el dinero y sobre todo en diciembre que algunos hogares recibirán hasta US$1,023.

¿Cuándo pagarán los beneficios SNAP en diciembre?

Ten en cuenta que los beneficios de SNAP de diciembre del 2026 no se depositan en una misma fecha para todo Estados Unidos debido a que cada estado administra su calendario y puede asignar el día según el número de tu caso, apellido u otros datos del beneficiario.

Mientras que algunos realizan los depósitos en una sola jornada, otros los reparten durante varios días. A continuación, estos son algunos casos concretos para diciembre del 2026:

Estado de Nueva York, fuera de la ciudad de Nueva York

Del 1 al 9 de diciembre, según el último dígito del número de caso.

Si termina en 0 o 1, el depósito corresponde al día 1

Las terminaciones del 2 al 9 coinciden con el día del mes.

Ciudad de Nueva York:

Tiene un calendario separado que cambia cada mes.

Los residentes de sus cinco distritos deben consultar su fecha individual.

Nueva Jersey

Del 1 al 5 de diciembre, según el séptimo dígito del número de caso.

Condado de Warren, Nueva Jersey

Los depósitos regulares se realizan el 1 de diciembre.

En el caso de Nueva Jersey, la distribución por el séptimo dígito del número de caso será la siguiente:

Terminaciones 1 y 2: 1 de diciembre

Terminaciones 3 y 4: 2 de diciembre

Terminaciones 5 y 6: 3 de diciembre

Terminaciones 7 y 8: 4 de diciembre

Terminaciones 9 y 0: 5 de diciembre

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) posee un directorio de calendarios de emisión de SNAP para los estados y territorios. Si quieres conocer tu día exacto, consulta el calendario de tu jurisdicción y la información de tu caso.

¿Quiénes pueden recibir hasta US$1,023?

No todos los beneficiarios pueden recibir hasta US$1,023 en diciembre, pues ese es el monto máximo mensual establecido para un hogar de cuatro personas beneficiarias de SNAP en los 48 estados contiguos y Washington D. C., el cual está vigente del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, período correspondiente al año fiscal 2027.

No obstante, poseer cuatro integrantes no garantiza recibir la cantidad completa debido a que la agencia determina el beneficio considerando el tamaño del hogar, sus ingresos y las deducciones permitidas. Por ello, dos hogares con el mismo número de miembros pueden recibir montos diferentes. A continuación, te diremos cuáles son los montos máximos mensuales para los hogares con hasta cuatro personas:

Integrante del hogar 1: US$306

Integrante del hogar 2: US$562

Integrante del hogar 3: US$808

Integrante del hogar 4: US$1,023

Estos valores corresponden a los 48 estados contiguos y Washington D. C. Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses tienen tablas diferentes.