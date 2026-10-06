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Alerta máxima inmigrantes | ICE arrestó a casi 50.000 extranjeros en septiembre: Esta es la cantidad oficial que se encuentra en custodia actualmente

Las autoridades migratorias de EE. UU. informan que el ICE ha realizado más de 48.000 detenciones en septiembre, evidenciando un aumento en las operaciones.


ICE arrestó a casi 50.000 extranjeros en septiembre en EE.UU.
ICE arrestó a casi 50.000 extranjeros en septiembre en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, las autoridades migratorias de Estados Unidos han revelado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha realizado más de 48.000 detenciones en el mes de septiembre. De acuerdo con una información proporcionada por un funcionario de la administración de Donald Trump al medio Noticias Telemundo, al menos 69.000 inmigrantes se encuentran actualmente bajo custodia del ICE.

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ICE arrestó a casi 50.000 extranjeros en septiembre

Estas cifras demuestran el gran alcance que han tenido las operaciones migratorias desplegadas en Estados Unidos durante los últimos meses, así como el incremento de detenciones durante el verano. Noticias Telemundo reveló que el ICE ha realizado más de 48.000 detenciones en septiembre, una cifra cercana al número registrado en julio que fue de 51.000.

Cabe mencionar que las estrategias utilizadas por los agentes también se han incrementado, además de los operativos en espacios públicos, el ICE también ha reforzado la coordinación con cárceles y autoridades locales, extendiendo sus acciones a ciudades con alta demanda migratoria como Houston, Nueva York, Memphis, San Francisco y Atlanta.

Además de ello, los arrestos también comenzaron a registrarse en aeropuertos, tribunales y centros donde los migrantes deben acudir a citas de supervisión migratoria.

Ciudades donde se concentran la mayor cantidad de arrestos

Los datos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, una iniciativa de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, indicaron que Texas y Florida están entre los estados con mayor número de detenciones.

En el mes de julio, en Texas se registraron más de 10.000 detenciones, mientras que en Florida 5.500, en Arizona se registró más de 2.000, pero en Nueva Jersey superó las 1.800 detenciones. En Memphis, unas 120 personas fueron arrestadas durante una sola operación. Asimismo, Texas y Florida registraron una mayor cooperación entre el ICE y las autoridades locales en materia de control migratorio.

Según los datos citados por Noticias Telemundo, la mayoría de las personas detenidas por el ICE no contaban con condenas penales. En julio, el 73,5% de los detenidos no registraban antecedentes, frente al 62,6% del año anterior. A diferencia de quienes sí tenían condenas, el 24,8% correspondía a delitos no violentos y el 1,6% a delitos violentos, según datos citados por el medio.

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