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Atención inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Estos son los únicos casos donde los agentes del ICE no pueden detener a extranjeros latinos

En 2026, los agentes del ICE detuvieron a más de 200.000 inmigrantes en EE. UU. sin embargo, existen circunstancias que pueden evitar la detención.

Los únicos casos donde los agentes del ICE no pueden detener a extranjeros
Los únicos casos donde los agentes del ICE no pueden detener a extranjeros | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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En lo que va de 2026, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han detenido a más de 200.000 inmigrantes en todo Estados Unidos; sin embargo, muchos extranjeros desconocen que hay situaciones que podrían salvarte de ello, tal y como les sucedió a un guatemalteco y un nicaragüense que contaban con procesos migratorios pendientes.

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¿Por qué las autoridades migratorias no arrestan a migrantes con trámites en curso?

La respuesta tiene que ver con lo que vivieron unos ciudadanos de Guatemala. El primer caso se volvió viral luego de que el video fuera difundido por Univision donde se escucha al agente advertirle que el procedimiento estaba siendo registrado tanto en audio como en video.

Durante el intercambio, el oficial revisó su información y le preguntó cuándo debía comparecer nuevamente. El hombre respondió que tenía una audiencia de asilo para el 13 de mayo del 2027. Luego de comprobar los datos, el oficial le permitió continuar, según él, que cree que "algo le tocó el corazón" y por eso le quitaron las esposas.

Otro caso involucró a tres trabajadores nicaragüenses que estaban en un vehículo, uno de ellos contó a Univision: "Nunca me percaté de que me seguían dos carros", afirmó. Cuando estaba abriendo la puerta, tres oficiales descendieron de los vehículos y esposaron a todos los ocupantes con "violencia".

Luego comenzaron a interrogarlos sobre su procedencia y el momento en el que habían llegado a Estados Unidos, por lo que el trabajador recordó que les preguntaron de dónde eran y qué año habían entrado. En este caso, el que brindó su testimonio y entregó la documentación que llevaba, además de que los oficiales revisaran su caso, él recibió una autorización para marcharse. "Me iban a dejar ir", recordó.

Solo al momento de retirarse, le indicaron verbalmente que debía ir a una dirección en Atlanta y le tomaron fotografías. Lastimosamente para sus compañeros ocurrió todo lo contrario pues quedaron bajo custodia del ICE. "Llevaron lamentablemente a mis dos compañeros de trabajo", señaló.

¿Tener una audiencia de asilo pendiente evita una detención del ICE?

La respuesta es clara: de acuerdo con la normativa oficial de las autoridades migratorias, que una persona tenga un procedimiento pendiente ante un tribunal de inmigración no implica que, al mismo tiempo, pueda permanecer bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia, indica en su Manual de Políticas que el DHS tiene la responsabilidad de la aprehensión y detención de extranjeros. Asimismo, la EOIR señala que una persona puede estar detenida por el DHS y aun así tramitar su caso.

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