Atención inmigrantes legales e indocumentados | ICE anuncia cambios en la detención de vehículos luego de que se reportaran incidentes mortales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) difundió un memorándum interno donde rechaza todas las persecuciones vehiculares a alta velocidad, además establece criterios más rigurosos para las detenciones vinculadas al tráfico. Esta norma surge como respuesta a una serie de incidentes y tiroteos ocurridos en diversas localidades.

Cabe mencionar que los lugares donde se han registrado estos lamentables hechos son ciudades como Houston (Texas), Maine y los suburbios de Chicago (Illinois). Allí varios conductores, tanto inmigrantes como ciudadanos, han sufrido o han perdido la vida durante operativos migratorios.

ICE cambia su política de detención de vehículos en EE.UU. tras incidentes mortales

De acuerdo con lo que revelaron fuentes cercanas a 'ABC7 Chicago', el ICE acaba de implementar una nueva política de detención de vehículos. Esta norma señala que solo los agentes que completaron la capacitación adecuada podrán realizar los arrestos y que quienes inicien el proceso tendrán que utilizar luces y sirenas.

Durante la operación policial Midway Blitz en Chicago que se realizó hace casi un año, se evidenció que no se cumplían estos estándares. El pasado 6 de octubre del 2025, un video reveló que los agentes migratorios embistieron un vehículo conducido por Marimar Martínez, residente de la ciudad.

"Muy bien, es hora de pasar a la acción", para luego abrir fuego y disparar cinco veces contra Martínez en el barrio de Brighton Park. Aunque ella sobrevivió, fue arrestada bajo la acusación de haber amenazado a los agentes con su auto, una afirmación que fue desmentida por el video, lo que llevó al retiro de sus cargos", dijo el agente de la Patrulla Fronteriza, Charles Exum, en el video difundido en redes sociales.

Este incidente y otros tiroteos mortales recientes en Texas y Maine no han pasado desapercibidos en la comunidad, por ello se actualizaron nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en relación con las detenciones y persecuciones vehiculares, las cuales deben ser ahora con agentes capacitados.

Las nuevas reglas del ICE en EE.UU.

Ten en cuenta que la normativa sobre la detención del ICE indican medidas claras y restrictivas para los agentes de policía: